Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні майже 4 мільярдів доларів російських грошей

Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із Росії фінській банківській групі Nordea - найбільшій у Скандинавії за розміром активів.

Про це повідомляє Danmarks Radio.

Підозрілі транзакції на суму 26 млрд данських крон (3,5 млрд євро, 3,75 млрд дол) було виявлено в данській "дочці" фінського банку в період із 2012 до 2015 року, вони пов'язані з численними російськими клієнтами.

Повідомляється, що виявлений випадок відмивання в банку Nordea є найбільшим в історії банківського сектору Данії.

В повідомленні додають, що банк виявився нездатним здійснити адекватний контроль за операціями російських клієнтів через свій офіс у Копенгагені, а також проігнорував попередження влади Данії.

Фінансовий регулятор країни вперше звернувся в поліцію через підозрілі операції Nordea ще 2016 року.

У минулому Nordea кілька разів визнавала, що на той час у наших системах і процесах боротьби з фінансовими злочинами були недоліки.

В повідомленні йдеться, що у квітні 2019 року Nordea написав у своїй квартальній звітності, що банк очікує отримати величезний штраф за нездатність запобігти відмиванню грошей.

Зазначається, що Nordea працював у Росії з 1994 року, а у 2010-х роках його російська "дочка" входила до 30 найбільших банків країни.

Після анексії Криму і першої хвилі західних санкцій фінська група почала поступово згортати російський бізнес, а у 2020 році ухвалила рішення про ліквідацію дочірньої структури у РФ.

Справа проти Nordea - не єдина серйозна справа про відмивання грошей, яка вразила банківський світ Данії.