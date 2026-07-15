Єврокомісія попередила про щорічне скорочення працездатного населення ЄС на 1,2 млн

Чисельність працездатного населення Європейського Союзу скорочуватиметься в середньому на 1,2 млн людей щороку в період з 2025 до 2050 року. Такий прогноз міститься у новому демографічному огляді Європейської комісії.





Чому це важливо. Скорочення працездатного населення означає менше працівників, які забезпечують економічне зростання, сплачують податки та фінансують пенсійні й соціальні системи.

У документі зазначається, що скорочення населення віком від 15 до 64 років стане одним із головних викликів для європейської економіки та ринку праці.

У Єврокомісії вважають, що пом'якшити наслідки демографічних змін можна, залучивши до ринку праці більше людей із нині економічно неактивних груп. Серед запропонованих кроків - скорочення гендерного розриву в зайнятості, підвищення кваліфікації молоді та створення умов, за яких люди старшого віку зможуть довше залишатися економічно активними.

За даними Єврокомісії, близько 20% працездатного населення ЄС наразі не працює. Серед них - близько 8 млн молодих людей, а також 37,9 млн жінок віком від 20 до 64 років, які у 2024 році були безробітними або економічно неактивними.





ДОВІДКА

Єврокомісія прогнозує, що до 2050 року майже третина населення ЄС буде віком понад 65 років, а загальна чисельність населення Союзу до кінця століття скоротиться з 450,6 млн до 398,8 млн осіб.

Вікова структура населення суттєво відрізняється між країнами ЄС. Найвищий медіанний вік нині мають:

Італія - 49,1 року

Болгарія

Греція

Португалія.

Наймолодшим населенням серед країн ЄС вирізняється Ірландія, де медіанний вік становить 39,6 року.

Науковці також зазначають, що міграція може частково пом'якшити наслідки демографічних змін, однак вона не здатна повністю компенсувати проблеми, пов'язані зі старінням населення.