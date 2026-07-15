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Українські металурги можуть втратити до 1,6 млн тонн експорту через нові квоти ЄС — Politico
08:36 15.07.2026 |
Нові захисні заходи Європейського Союзу щодо імпорту сталі можуть суттєво обмежити можливості українських виробників на європейському ринку та призвести до значних втрат. Причина в тому, що квоти для України розрахували на основі низьких обсягів експорту в перші два роки повномасштабної війни й вони не відповідають нинішньому рівню відновлення поставок.
Як пише Politico, нові захисні заходи набули чинності 1 липня - після того, як Європейська Комісія застосувала термінову процедуру, яка дозволяє спочатку оприлюднити рішення, а вже потім отримати схвалення держав-членів.
Голосування щодо розподілу квот мають відбутися протягом двох тижнів.
За даними видання, для окремих країн квоти були суттєво скорочені.
Для України їх визначили на основі експорту в 2022-2023 роках, коли через воєнні дії, блокування логістики та втрату виробничих потужностей поставки металопродукції різко впали. У результаті встановлений обсяг є значно нижчим за фактичні обсяги експорту, до яких українські компанії змогли повернутися торік.
Окрім національних квот, ЄС створив також пул залишкових обсягів. Але українським виробникам доведеться конкурувати за них з компаніями з інших країн, що суттєво обмежує можливості отримати комерційно значущі обсяги поставок.
Виклики для галузі
Таке рішення ЄС створює додаткові виклики для української промисловості, яка продовжує працювати в умовах повномасштабної війни та водночас орієнтується на європейський ринок, сказали у коментарі виданню в компанії "Метінвест".
За оцінкою GMK Center, які приводить Politico, Україна отримала одне з найбільших скорочень тарифних квот серед країн-постачальників. Потенційні щорічні втрати українського експорту сталі можуть становити від 1,3 млн до 1,6 млн тонн.
Перегляд квот
Раніше представники металургійної галузі закликали український уряд зробити перегляд квот одним із ключових напрямів переговорів із Єврокомісією вже найближчими місяцями.
На їхню думку, Україна має наполягати на врахуванні воєнних обставин та статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, щоб пом'якшити дію нових торговельних обмежень і зберегти доступ до свого ключового експортного ринку.
Українські металурги втратять частку на ринку ЄС через брак пільг
Нагадаємо, українські металургійні компанії можуть втратити частину ринку Євросоюзу через скорочення на 60% безмитної квоти на постачання сталевої продукції та відсутність пільгового підходу з боку Європейської комісії під час визначення її обсягу.
Зокрема, у компанії "Інтерпайп" заявляють, що квоту на безшовні труби визначили приблизно на 30% нижчою від необхідного рівня через "статистичну помилку" у вихідних даних за 2022-2024 роки. Генеральний директор компанії Лука Занотті висловив сподівання, що Європейська комісія виправить цю помилку до завершення третього кварталу 2026 року.
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