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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Україна отримала доступ до Європейського оборонного фонду й програми EDIP
15:30 15.07.2026 |
Україна та Європейський Союз під час Форуму оборонної промисловості Україна - ЄС у Києві підписали два документи, які відкривають українським компаніям доступ до європейських програм, грантового фінансування і спільних проєктів. Про це повідомило Міністерство оборони.
Зі сторони України угоди підписав міністр оборони Михайло Федоров, з боку ЄС - єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
Угоди наберуть чинності після ратифікації Верховною Радою.
"Спільні R&D - це шанс для ЄС та України зробити великий стрибок в інтеграції оборонних промисловостей. Ми разом формуємо пріоритети та показуємо європейським колегам тренди та виклики сучасної війни. Створюємо win-win відносини та додаємо нову цінність нашому партнерству з ЄС", - заявив міністр оборони.
Перший документ стосується приєднання України до Європейського оборонного фонду (EDF). Це ключова програма Євросоюзу для підтримки досліджень і розробок в оборонній сфері. У 2026 році на неї передбачено понад 1 млрд євро.
Після приєднання до EDF українські державні та приватні оборонні підприємства зможуть долучатися до спільних R&D-проєктів з європейськими партнерами та залучати грантове фінансування для розробки нових оборонних рішень.
"Це новий рівень інтеграції українського ОПК з європейською оборонною промисловістю", - наголосили у міністерстві.
Другий документ - угода про фінансування в межах European Defence Industry Programme (EDIP). Це програма ЄС на 2026-2027 роки, спрямована на посилення європейської оборонної промисловості. Її загальний бюджет становить 1,5 млрд євро грантового фінансування.
Окремо в межах EDIP є спеціальний інструмент підтримки Ukraine Support Instrument. Він передбачає 300 млн євро для підтримки оборонно-промислових можливостей України. Із них 260 млн євро спрямують на нарощування виробничих спроможностей, ще 35,3 млн євро - на розвиток інновацій у межах грантової програми BraveTech EU USI.
Brave1 надасть гранти розміром до 200 000 євро для проєктів від TRL4+. Грантове фінансування може покривати до 100% витрат учасників.
Програма BraveTech EU, яка стала першою спільною програмою з розвитку оборонних інновацій уже включає європейську ініціативу DefTech Forges та спеціальну грантову програму Brave1 для українських оборонних компаній. Наступний етап - гранти для українських та компаній країн ЄС в межах Ukraine Support Instrument.
"Українська оборонна індустрія вже стала одним із драйверів технологічних змін сучасної війни. Наше завдання - допомогти цим рішенням масштабуватися й разом посилювати безпеку України та всієї Європи", - наголосив Федоров.
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