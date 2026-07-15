Україна отримала доступ до Європейського оборонного фонду й програми EDIP

Україна та Європейський Союз під час Форуму оборонної промисловості Україна - ЄС у Києві підписали два документи, які відкривають українським компаніям доступ до європейських програм, грантового фінансування і спільних проєктів. Про це повідомило Міністерство оборони.

Зі сторони України угоди підписав міністр оборони Михайло Федоров, з боку ЄС - єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Угоди наберуть чинності після ратифікації Верховною Радою.

"Спільні R&D - це шанс для ЄС та України зробити великий стрибок в інтеграції оборонних промисловостей. Ми разом формуємо пріоритети та показуємо європейським колегам тренди та виклики сучасної війни. Створюємо win-win відносини та додаємо нову цінність нашому партнерству з ЄС", - заявив міністр оборони.

Перший документ стосується приєднання України до Європейського оборонного фонду (EDF). Це ключова програма Євросоюзу для підтримки досліджень і розробок в оборонній сфері. У 2026 році на неї передбачено понад 1 млрд євро.

Після приєднання до EDF українські державні та приватні оборонні підприємства зможуть долучатися до спільних R&D-проєктів з європейськими партнерами та залучати грантове фінансування для розробки нових оборонних рішень.

"Це новий рівень інтеграції українського ОПК з європейською оборонною промисловістю", - наголосили у міністерстві.

Другий документ - угода про фінансування в межах European Defence Industry Programme (EDIP). Це програма ЄС на 2026-2027 роки, спрямована на посилення європейської оборонної промисловості. Її загальний бюджет становить 1,5 млрд євро грантового фінансування.

Окремо в межах EDIP є спеціальний інструмент підтримки Ukraine Support Instrument. Він передбачає 300 млн євро для підтримки оборонно-промислових можливостей України. Із них 260 млн євро спрямують на нарощування виробничих спроможностей, ще 35,3 млн євро - на розвиток інновацій у межах грантової програми BraveTech EU USI.

Brave1 надасть гранти розміром до 200 000 євро для проєктів від TRL4+. Грантове фінансування може покривати до 100% витрат учасників.

Програма BraveTech EU, яка стала першою спільною програмою з розвитку оборонних інновацій уже включає європейську ініціативу DefTech Forges та спеціальну грантову програму Brave1 для українських оборонних компаній. Наступний етап - гранти для українських та компаній країн ЄС в межах Ukraine Support Instrument.

"Українська оборонна індустрія вже стала одним із драйверів технологічних змін сучасної війни. Наше завдання - допомогти цим рішенням масштабуватися й разом посилювати безпеку України та всієї Європи", - наголосив Федоров.