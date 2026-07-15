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Данія надала Україні десять мобільних сховищ для авіаційного обладнання
10:33 15.07.2026 |
Данія надала Україні 10 мобільних сховищ для зберігання авіаційного обладнання, яке чутливе до кліматичних умов. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Сховища, які отримала України, допомагають зберігати технічні характеристики авіаційного майна та продовжувати термін його експлуатації.
"Сховища обладнані системами підтримки необхідної температури та вологості. Це дасть змогу зберігати в них, зокрема, метрологічне обладнання та окремі компоненти літаків", - пояснили в Міноборони.
Партія із 10 сховищ від Данії збільшила кількість мобільних кліматичних сховищ в Україні до 25. За даними МОУ, до кінця 2026 року українські військові мають отримати ще 15 систем - загалом їх буде 40.
"Мобільні кліматичні сховища надані у межах міжнародної Коаліції спроможностей повітряних сил, яка працює для посилення захисту нашого неба: підготовки українських пілотів і техніків, передання сучасних літаків, розвитку аеродромної інфраструктури та сервісу", - розповіли в Міноборони.
Раніше "Оборонка" розповідала, що Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16, які дозволять збільшити інтенсивність підготовки пілотів. Також Сили оборони отримали десять навчально-тренувальних літаків ALTO NG для підготовки військових пілотів.
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