Финансовые новости
- |
- 07.03.19
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕЦБ ухудшил прогнозы для еврозоны, добавил стимулы, лишил рынки шанса на спекуляции
16:56 07.03.2019 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ухудшил прогнозы для экономики еврозоны самыми значительными темпами за четыре года - с момента до запуска программы количественного смягчения (QE) и объявил о новых стимулах, призванных сдержать ее торможение.
Новые меры, объявленные Европейским центральным банком (ЕЦБ) в четверг, усиливают стимулирующий эффект в еврозоне, заявил председатель Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
"Сохранение неопределенности, связанной с геополитическими факторами, угрозой протекционизма и уязвимостью развивающихся рынков, похоже, оставляет следы на доверии к экономике. Баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне остается смещенным в сторону понижения", - сказал он.
Одной из внутренних причин ослабления роста в еврозоне является спад в германской автомобильной отрасли, еще одной - рецессия в Италии, однако ситуация сложилась в результате воздействия как внутренних, так и внешних факторов, ответил М.Драги на вопросы журналистов. Внешние причины включают в числе прочего торможение экономики в Китае, уязвимость emerging markets, потенциал ослабления роста в США и обеспокоенность ситуацией в мировой торговле. Причем центробанки не могут решить такие проблемы мерами денежно-кредитной политики, нужны новые экономические реформы, осмотрительная налогово-бюджетная политика и геополитическая стабильность, считает он.
"Решения ЕЦБ направлены на усиление инфляции" в еврозоне, отметил М.Драги, добавив, что они приняты по итогам тщательной оценки состояния экономики.
По итогам этой оценки Центробанк существенно снизил прогнозы инфляции и роста ВВП в еврозоне на 2019 год, рост потребительских цен будет заметно слабее целевого уровня до конца 2021 года.
Как сообщалось, ЕЦБ пересмотрел прогнозы и рекомендации (forward guidance) по денежно-кредитной политике и объявил о новом раунде целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков. Повышение процентных ставок с рекордно низких отметок откладывается как минимум до конца 2019 года, а не до осени, как ЕЦБ заявлял ранее.
Таким образом, ЦБ еврозоны, завершивший QE в декабре, вынужден предпринимать новые меры поддержки экономики.
По словам аналитика Rabobank Джейн Фоули, разовое объявление о TLTRO и новых прогнозах по ставкам "лишило рынки шанса на спекуляции".
М.Драги считает, что пока в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции и ЦБ старается действовать на упреждение в условиях повышенной неопределенности.
"Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидалось", - отметил М.Драги. Особенно это касается ситуации в перерабатывающей промышленности еврозоны.
Вместе с тем вероятность рецессии в еврозоне остается "очень низкой", рост экономики продолжается. С учетом этого ЕЦБ не обсуждал вопрос о возобновлении QE на мартовском заседании, сообщил его глава.
М.Драги вновь подчеркнул, что ЦБ еврозоны готов корректировать денежно-кредитную политику и использовать все инструменты в своем арсенале в случае необходимости.
Курс евро на фоне решений ЕЦБ и выступления М.Драги усилил падение до 0,6% к доллару США и 0,7% к иене, а также перешел от роста к падению в парах с фунтом и франком.
Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,2%, в лидерах падения оказались финансовые компании: отраслевой банковский индекс опустился на 1,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от «Батькивщины» Дубиль
|Как разделение ГФС скажется на украинском бизнесе
|Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе
|Украинские банки не торопятся разворачивать активное кредитование недвижимости
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Профессиональный «смотрящий». Кто в Госдепе займется Украиной
|ЕЦБ ухудшил прогнозы для еврозоны, добавил стимулы, лишил рынки шанса на спекуляции
|ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП в еврозоне на 2019г до 1,1%, оценку инфляции - до 1,2%
|ЕЦБ не ждет изменений процентных ставок до конца 2019г, объявлены новые кредиты TLTRO
|ЕС согласовал новые правила для борьбы с экологическими рисками инвестиций
|В России ужесточают наказания за фейковые новости и оскорбление властей
|Регуляторы США ослабляют рычаги давления на финкомпании, введенные после кризиса 2008г
Это интересно
|Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer
|Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони
|Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером
|Forbes назвал самого юного и богатого миллиардера в мире
|Камера-перископ и безрамочный экран Full HD+: дебют смартфона OPPO F11 Pro
|Самые богатые в мире: Безос, Гейтс и Баффет удержались на вершине рейтинга Forbes
|Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве