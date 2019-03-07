ЕЦБ ухудшил прогнозы для еврозоны, добавил стимулы, лишил рынки шанса на спекуляции

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ухудшил прогнозы для экономики еврозоны самыми значительными темпами за четыре года - с момента до запуска программы количественного смягчения (QE) и объявил о новых стимулах, призванных сдержать ее торможение.

Новые меры, объявленные Европейским центральным банком (ЕЦБ) в четверг, усиливают стимулирующий эффект в еврозоне, заявил председатель Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

"Сохранение неопределенности, связанной с геополитическими факторами, угрозой протекционизма и уязвимостью развивающихся рынков, похоже, оставляет следы на доверии к экономике. Баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне остается смещенным в сторону понижения", - сказал он.

Одной из внутренних причин ослабления роста в еврозоне является спад в германской автомобильной отрасли, еще одной - рецессия в Италии, однако ситуация сложилась в результате воздействия как внутренних, так и внешних факторов, ответил М.Драги на вопросы журналистов. Внешние причины включают в числе прочего торможение экономики в Китае, уязвимость emerging markets, потенциал ослабления роста в США и обеспокоенность ситуацией в мировой торговле. Причем центробанки не могут решить такие проблемы мерами денежно-кредитной политики, нужны новые экономические реформы, осмотрительная налогово-бюджетная политика и геополитическая стабильность, считает он.

"Решения ЕЦБ направлены на усиление инфляции" в еврозоне, отметил М.Драги, добавив, что они приняты по итогам тщательной оценки состояния экономики.

По итогам этой оценки Центробанк существенно снизил прогнозы инфляции и роста ВВП в еврозоне на 2019 год, рост потребительских цен будет заметно слабее целевого уровня до конца 2021 года.

Как сообщалось, ЕЦБ пересмотрел прогнозы и рекомендации (forward guidance) по денежно-кредитной политике и объявил о новом раунде целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков. Повышение процентных ставок с рекордно низких отметок откладывается как минимум до конца 2019 года, а не до осени, как ЕЦБ заявлял ранее.

Таким образом, ЦБ еврозоны, завершивший QE в декабре, вынужден предпринимать новые меры поддержки экономики.

По словам аналитика Rabobank Джейн Фоули, разовое объявление о TLTRO и новых прогнозах по ставкам "лишило рынки шанса на спекуляции".

М.Драги считает, что пока в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции и ЦБ старается действовать на упреждение в условиях повышенной неопределенности.

"Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидалось", - отметил М.Драги. Особенно это касается ситуации в перерабатывающей промышленности еврозоны.

Вместе с тем вероятность рецессии в еврозоне остается "очень низкой", рост экономики продолжается. С учетом этого ЕЦБ не обсуждал вопрос о возобновлении QE на мартовском заседании, сообщил его глава.

М.Драги вновь подчеркнул, что ЦБ еврозоны готов корректировать денежно-кредитную политику и использовать все инструменты в своем арсенале в случае необходимости.

Курс евро на фоне решений ЕЦБ и выступления М.Драги усилил падение до 0,6% к доллару США и 0,7% к иене, а также перешел от роста к падению в парах с фунтом и франком.

Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,2%, в лидерах падения оказались финансовые компании: отраслевой банковский индекс опустился на 1,4%.