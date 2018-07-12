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Doing Business не подвергался сознательным манипулированиям, заключили аудиторы
09:32 12.07.2018 |
Методика рейтинга Doing Business, который оценивает условия ведения бизнеса в странах мира, не подвергалась манипулированию в политических целях, показал проведенный Всемирным банком внешний аудит.
"Опасения, что сотрудники Всемирного банка использовали корректировки в методологии для искажения показателей Doing Business в отношении отдельных стран или влияния на внутриполитические процессы в этих странах, не нашли никаких подтверждений. В то же время частые изменения методологии снижают ценность показателей для исследователей, политикой и медиа", - говорится в заключении.
Всемирный банк внимательно изучит рекомендации аудиторов и предпримет необходимые шаги для улучшения ситуации, говорится в заявлении международной организации.
Поводом для проверки рейтинга, который служит ориентиром для правительств многих стран, стали заявления бывшего главного экономиста Всемирного банка Пола Роумера. Он заявил в январе The Wall Street Journal, что считает необходимым пересчитать показатели стран в Doing Business как минимум за период последних 4 лет, чтобы исключить влияние изменений в методике рейтинга, которые, по его оценке, могли быть мотивированы политическими предпочтениями.
Экономист принес личные извинения Чили, показатели которой в рейтинге из-за изменений в методологии менялись с 2006 г. особенно сильно - с 25-го до 57-го места.
Позиции страны по ряду критериев упали на десятки позиций, причем в период президента-социалиста Мишель Бачелет. Составлением рейтинга в этот период руководил бывший профессор Чилийского университета Аугусто Лопес-Кларос.
Всемирный банк настаивал, что все изменения в рейтинге детально обсуждались с участием отдельных стран, академического сообщества, практиков, сотрудников банка и что ко всем анализируемым странам применяется одинаковый подход.
П.Роумер был назначен на должность главного экономиста Всемирного банка в 2016 г. и покинул этот пост в начале 2018 г.
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