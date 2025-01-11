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Російська влада обмежила доступ до даних про держзакупівлі
23:23 10.01.2025 |
Російська влада з 1 січня 2025 року обмежила доступ та збір даних про державні закупівлі. Відтепер, щоб отримати дані з порталу держзакупівель, потрібно пройти аутентифікацію через Єдину систему ідентифікації та аутентифікації, а також обґрунтувати мету отримання інформації. Якщо ж обґрунтування визнають некоректним, роботу сервісів для користувача обмежать або заблокують.
Про це пише The Moscow Times.
Крім того, кількість запитів для отримання даних обмежили певною кількістю за одну годину, але в інструкції з використання "сервісів віддачі документів та інформації" не уточнюється, скільки їх можна отримати.
У відповідь на один запит користувач може отримати один довідник або один документ.
Також на сайті держзакупівель заборонили вивантаження інформації та документів у машиночитаному вигляді, який дозволяв аналізувати дані за допомогою програмного забезпечення. Якщо раніше для отримання документів використовували FTP-сервер, тепер його замінили на "сервіси віддачі документів та інформації".
До цього дані про російські держзакупівлі міг завантажувати хто завгодно, а також була можливість масового вивантаження - отримання зліпка бази даних системи держзакупівель, а не окремих її частин.
Така інформація використовувалася для створення аналітичних продуктів, зокрема електронних торгових майданчиків та систем перевірки контрагентів, а також комерційних сервісів та громадських проєктів.
Як зазначили експерти на рику, влада Росії ввела обмеження для додаткового контролю, щоб "відслідковувати, хто та які дані збирає".
2024 року російські державні відомства приховали 385 наборів відкритих даних, що на 16% більше, ніж роком раніше. Серед відомств, які найактивніше обмежували доступом до інформації, виявилися Мінфін, Росстат і Федеральна податкова служба.
Серед даних, які зникли із загального доступу, були: статистика державної підтримки економіки, дані про держзакупівлі та відомості про розподіл бюджетних коштів.
Наприкінці вересня повідомлялося, що обсяг витоків даних у Росії настільки великий, що хакери, ймовірно, вже мають повну базу інформації практично на кожного росіянина, і така інформація може використовуватися в різних цілях - від телефонних дзвінків до кібератак.
У грудні стало відомо, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.
Також повідомлялося, що за першу половину 2024 року російський "Яндекс" задовольнив рекордну кількість запитів від російської влади на розкриття персональних даних користувачів своїх сервісів.
Перед тим стало відомо, що російська влада зможе вимагати від бізнесу передавати знеособлені персональні дані клієнтів і співробітників фактично з будь-якого приводу.
Окрім того, стало відомо, що російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки.
Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць - вересень. Ідеться про детальну статистику, яка розкриває, наскільки подорожчав кожен із товарів та видів послуг, які враховує Росстат у своєму "споживчому кошику".
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