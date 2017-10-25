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Украина поднялась с 80-го на 76-е место в рейтинге Doing Business, – Порошенко
Украина заняла 76-место в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного Банка Doing Business, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Украина поднялась еще на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business. Теперь мы 76-е среди 190 стран. Продолжаем реформировать страну", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.
Как сообщалось, согласно рейтингу Doing Business-2017, Украина заняла 80-е место среди 190 стран, в рейтинге Doing Business-2016 (уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году) - 81-е место среди 189 стран.
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