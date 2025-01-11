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США привітали Ніколаса Мадуро з «інавгурацією» новими санкціями
23:17 10.01.2025 |
США в пʼятницю, 10 січня, оголосили про санкції проти восьми посадовців Венесуели, наближених до режиму Ніколаса Мадуро, якого на Заході не вважають легітимним президентом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство фінансів США.
Під нові санкції США потрапили венесуельські посадовці, які очолюють "ключові економічні та безпекові відомства, що уможливлюють репресії Ніколаса Мадуро та підрив демократії у Венесуелі".
Серед них - президент державної нафтової компанії Венесуели Petroleos de Venezuela Ектор Андрес Обрегон Перес, міністр транспорту Рамон Селестіно Веласкес Арагуаян та пʼятеро керівників силових відомств.
"Сполучені Штати разом з нашими партнерами-однодумцями солідарні з венесуельським народом, який проголосував за нове керівництво, і відкидають шахрайську заяву Мадуро про перемогу", - прокоментував виконувач обов'язків заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.
Додатково до нових санкцій Державний департамент США збільшив до 25 мільйонів доларів винагороду за інформацію, яка призведе до арешту Мадуро та його міністра внутрішніх справ Діосдадо Кабельо.
Про нові санкції стало відомо в день, коли у Венесуелі відбулась офіційна "інавгурація" Мадуро на посаду президента країни.
У Венесуелі офіційно проголосили переможцем президентських виборів, які відбулись у липні 2024 року, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року.
Опозиція країни заявляє, що переміг її кандидат Едмундо Гонсалес. Після виборів його прихильники вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.
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