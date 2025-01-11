Рада ЄС розширила і продовжила на рік санкції проти венесуельської влади

Рішення продовжити до 10 січня 2026 року обмежувальні заходи у зв'язку із ситуацією у Венесуелі та включити до санкційного списку ще 15 осіб ухвалила Рада Євросоюзу в п'ятницю.

Згідно з комюніке Ради ЄС, "ці рішення ухвалили на тлі постійних дій, що підривають демократію і верховенство закону, а також тривалих порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства і демократичної опозиції, зокрема у зв'язку з розвитком подій після президентських виборів 28 липня 2024 року".

У повідомленні уточнюється, що Рада ЄС знову запровадила обмежувальні заходи щодо чотирьох осіб. Санкції проти них були тимчасово припинені в травні 2024 року "з метою сприяння організації інклюзивних, таких, що заслуговують на довіру і конкурентних виборів у Венесуелі в липні 2024 року".

Крім того, "Рада ухвалила обмежувальні заходи щодо ще 15 осіб. Ці особи є членами Національної виборчої ради Венесуели, судових органів і сил безпеки", йдеться в комюніке.

Таким чином, загальна кількість осіб, які підпадають під санкції, що передбачають заморожування активів і заборону на надання коштів або економічних ресурсів, включених до списку, збільшилася до 69. На них поширюється заборона на поїздки до Євросоюзу.

Відповідні правові акти опубліковано в "Офіційному журналі" Європейського союзу.

У Раді ЄС нагадують, що Євросоюз запровадив обмежувальні заходи щодо Венесуели в листопаді 2017 року. Ці заходи включають ембарго на постачання зброї та оснащення для внутрішніх репресій, а також заборону на поїздки до Євросоюзу і заморожування активів для занесених до списку осіб. У документі уточнюється, що "ці адресні заходи задумані так, щоб не мати негативних гуманітарних наслідків або ненавмисних наслідків для населення Венесуели, і можуть бути скасовані".