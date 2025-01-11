Сибіга про прогрес щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії: удар по Москві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав домовленість Києва та Варшави стосовно ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи заяву польського премʼєра Дональда Туска про домовленості про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії, Сибіга сказав, що Україна та Польща "поважають одна одну і разом захищаються від російського імперіалізму".

"Кожне вирішене двостороннє питання - це удар по Москві", - підкреслив дипломат, висловивши сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".

Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов'язкових умов вступу України в ЄС.

Раніше Український інститут національної пам'яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, яке стало каменем спотикання у відносинах між двома державами.