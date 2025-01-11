США обіцяють винагороду в $25 млн за інформацію про Мадуро

Держдеп США у п'ятницю збільшив розмір винагороди за інформацію, яка може сприяти арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його соратника Діосдадо Кабельйо, до $25 млн, повідомив Мінфін США.

"Держдеп збільшує до $25 млн винагороду за інформацію, яка дасть змогу заарештувати або винести вирок Мадуро, а також Діосдадо Кабельйо", - ідеться в пресрелізі Мінфіну США.

Крім того, Держдеп вводить винагороду в $15 млн за інформацію про міністра оборони Венесуели Владіміра Падріно Лопеса.

Також Держдеп оголосив про нові візові обмеження щодо венесуельських чиновників, хто підтримує Мадуро, і "хто сприяв підриву виборчого процесу у Венесуелі, несе відповідальність за репресії".

Наприкінці листопада 2024 року США запровадили санкції проти 21 венесуельського чиновника, звинувативши їх у вчиненні репресій після президентських виборів у Венесуелі.

Згідно з релізом Мінфіну США, після виборів сили безпеки Венесуели "довільно заарештовували прихильників демократичної опозиції в масовому порядку, жорстоко придушували протести й відмовляли окремим особам у праві на мирні зібрання".

Тоді ж, одночасно з санкціями Мінфіну, Держдеп запровадив візові обмеження стосовно деяких венесуельських офіційних осіб, які підтримують Мадуро.

28 липня минулого року у Венесуелі відбулися вибори. Національна виборча рада Венесуели оголосила, що перемогу з 51,2% голосів здобув Мадуро. Представники опозиції заявили, що на виборах переміг Едмундо Гонсалес Уррутіа з 73% голосів.

Після оголошення результатів виборів у Венесуелі розпочалися протести.

Американський уряд визнав Гонсалеса переможцем президентських виборів.