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США обіцяють винагороду в $25 млн за інформацію про Мадуро
23:37 10.01.2025 |
Держдеп США у п'ятницю збільшив розмір винагороди за інформацію, яка може сприяти арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його соратника Діосдадо Кабельйо, до $25 млн, повідомив Мінфін США.
"Держдеп збільшує до $25 млн винагороду за інформацію, яка дасть змогу заарештувати або винести вирок Мадуро, а також Діосдадо Кабельйо", - ідеться в пресрелізі Мінфіну США.
Крім того, Держдеп вводить винагороду в $15 млн за інформацію про міністра оборони Венесуели Владіміра Падріно Лопеса.
Також Держдеп оголосив про нові візові обмеження щодо венесуельських чиновників, хто підтримує Мадуро, і "хто сприяв підриву виборчого процесу у Венесуелі, несе відповідальність за репресії".
Наприкінці листопада 2024 року США запровадили санкції проти 21 венесуельського чиновника, звинувативши їх у вчиненні репресій після президентських виборів у Венесуелі.
Згідно з релізом Мінфіну США, після виборів сили безпеки Венесуели "довільно заарештовували прихильників демократичної опозиції в масовому порядку, жорстоко придушували протести й відмовляли окремим особам у праві на мирні зібрання".
Тоді ж, одночасно з санкціями Мінфіну, Держдеп запровадив візові обмеження стосовно деяких венесуельських офіційних осіб, які підтримують Мадуро.
28 липня минулого року у Венесуелі відбулися вибори. Національна виборча рада Венесуели оголосила, що перемогу з 51,2% голосів здобув Мадуро. Представники опозиції заявили, що на виборах переміг Едмундо Гонсалес Уррутіа з 73% голосів.
Після оголошення результатів виборів у Венесуелі розпочалися протести.
Американський уряд визнав Гонсалеса переможцем президентських виборів.
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