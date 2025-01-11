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АНАЛІТИКА

В «Український легіон» вступила друга група - є жінки

 

Друга група українців за кордоном підписала у Любліні контракти зі Збройними силами України (ЗСУ) та розпочала підготовку у Польщі, повідомило українське міністерство оборони в п'ятницю, 10 січня.

До "Українського легіону" вперше долучилися жінки

"Більшість нових добровольців проживають у Польщі, але також є громадяни України з Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших країн Європи. Цього разу до підрозділу вперше приєдналися жінки, які обрали спеціальності, пов'язані з медициною та зв'язком", - йдеться у повідомленні міноборони.

Після підписання контрактів добровольці вирушили до одного з навчально-тренувальних центрів збройних сил Польщі для проходження базової військової підготовки. Навчання проводитимуть польські інструктори з використанням сучасного озброєння країн НАТО.

Загалом рекрутинговий центр "Українського легіону" отримав вже близько 1300 заяв на проходження служби.

Як повідомлялося, створення в Польщі "Українського легіону", до якого можуть вступати громадяни України, які проживають за кордоном, передбачене безпековою угодою, укладеною в липні 2024 року.

Перша група добровольців підписала контракти з ЗСУ в листопаді 2024-го.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Польща
 

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