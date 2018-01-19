Всемирный банк пересчитает Doing Business за 4 года

Главный экономист Всемирного банка Пол Ромер заявил, что организация изменила методологию составления рейтинга Doing Business, так как способы, использовавшиеся до этого, предоставляли неверные сведения. Организация пересмотрит рейтинги за последние четыре года.

Рейтинг Doing Business оценивает страны по таким показателям, как простота открытия бизнеса, получение разрешений на строительство, получение кредита или выплата налогов. Страна получает неблагоприятный рейтинг, если ее бизнес-среда признана неблагоприятной. Этот рейтинг является одной из самых известных инициатив Всемирного банка.

Ожидаемый пересмотр может повлиять на рейтинги ряда стран, но самая значительная корректировка может быть отмечена в Чили. Ромер отметил, что изменения в рейтинге южноамериканской страны обусловлены корректировками методологии составления рейтинга, а не ухудшением бизнес-среды страны, и на это могут повлиять политические мотивы сотрудников Всемирного банка.

С 2006 по 2010 гг. и с 2014 по 2018 гг. в Чили правила президент-социалист Мишель Бачелет, с 2010 по 2014 гг. у руля власти находился консерватор Себастьян Пиньера, который пойдет на новый срок в этом году.

В течение этого 12-летнего периода рейтинг конкурентоспособности Чили переместился между 25 и 57: он вырос при Пиньера и упал при Бачелет.

Сейчас Чили занимает 55-е место из 190 стран в списке, в 2014 г. она находилась на 34-м месте. Ее рейтинг снизился до 41 в 2015 г., 48 в 2016 г. и 57 в 2017 г.

Ромер заявил, что сотрудники Всемирного банка повлияли на составление рейтинга путем многократного изменения методологии подсчета, заявив, что исправления будут сосредоточены на изменениях в подсчетах в период последнего срока Бачелет.

"Основываясь на факторах, которые мы учитывали раньше, условия в бизнес-среде в Чили при администрации Бачелет не ухудшались", - отметил Ромер, предлагая принести "личные извинения" Чили и другим пострадавшим странам.

Он отметил, что проблемы доклада были "моей ошибкой, потому что мы не прояснили многие вопросы", и что он не мог защитить "целостность" процесса, который привел к изменениям в методологии.

Бывший директор группы Всемирного банка, ответственный за составление отчета, Аугусто Лопес-Кларос отстаивал проведение этих изменений, заявляя, что они были проведены после "обширного внутреннего экспертного обзора" и были объявлены банком. Он отметил, что методологические изменения в подсчетах рейтинга Чили оказались "необоснованными" и что падение рейтинга страны произошло на фоне того, что другие страны провели реформы.

В своем заявлении Всемирный банк подчеркнул, что в своих исследованиях рассматривает "все страны в равной степени, а показатели и методология подсчета рейтинга "Ведение бизнеса" разработаны без учета какой-либо отдельной страны, но с учетом условий для развития бизнес-среды в целом".

Чили является одной из самых богатых стран Латинской Америки. Президентство Пиньера пришлось на бум роста с 2010 по 2014 гг., во многом благодаря высоким ценам на медь, которая является основным экспортным товаром Чили.

Падение цен на этот сырьевой товар привело к замедлению роста в течение последнего срока Бачелет. Пиньера легко обошел кандидата Бачелет в 2017 г., обещая сократить бюрократизм и увеличить инвестиции.

Бачелет ответила на отчет в Twitter, назвав его "довольно тревожным". «Помимо того, что это окажет негативное влияние на положение Чили, это изменение нанесет ущерб авторитету учреждения, которое должно пользоваться доверием международного сообщества. Рейтинги, составляемые международными организациями, должны заслуживать доверие, поскольку они влияют на инвестиции и развитие стран", - добавила Бачелет, заявив, что ее правительство официально призывает Всемирный банк провести полное исследование.

"Мы надеемся, что коррекция индекса пройдет быстро, но ущерб уже нанесен, и есть надежда, что статистика никогда не будет манипулировать рейтингом в политических целях", - отметил министр экономики Чили Хорхе Родригес Гросси.