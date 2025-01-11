Фінансові новини
- |
- 11.01.25
- |
- 01:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський поговорив з Байденом: стали відомі головні теми
23:52 10.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили одразу декілька важливих тем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.
"Поговорив з Байденом. Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей. Відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж", - зазначив він.
Перш за все Зеленський подякував за підтримку України та її незалежності і за консолідацію міжнародної спільноти.
Санкції проти РФ
Лідери обох країн обговорили деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики, яка допомагає главі Кремля Володимиру Путіну фінансувати війну.
"Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту Росії та по таких компаніях, як "Газпромнєфть" і "Сургутнєфтєгаз", які акумулюють гроші особисто для Путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців", - зазначив Зеленський.
Президент України висловив вдячність Америці, обом партіям, обом палатам Конгресу, які підтримують цілком справедливий тиск на Росію за неспровоковану та злочинну агресію.
Ситуація на полі бою
Також лідери обговорили ситуацію на полі бою, необхідність і надалі зміцнювати повітряний щит України та захищати життя в українських містах і селах від російського терору - від щоденних ударів російських ракет і дронів.
Зеленський зазначив, що системи Patriot в руках українців довели свою ефективність, тому потрібно збільшувати цю силу.
"Цінуємо, що президент Байден сказав: збереження і захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни", - констатував український лідер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Понад 180 танкерів та найбільші страховики: США запровадили масштабні санкції проти «тіньового» флоту Росії
|Рада офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка - нардеп
|Видатки України на оборону зростуть до 26% ВВП у 2025 році
|НКЦПФР схвалила Білу книгу реформування системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський поговорив з Байденом: стали відомі головні теми
|В «Український легіон» вступила друга група - є жінки
|Сибіга про прогрес щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії: удар по Москві
|В Україні створили кумулятивну міну з ударним ядром ПТМ-Л1
|Білий дім: Санкції проти РФ – не розмінна монета для переговорів, жодна зі сторін до них не готова
|Туск повідомив про «прорив» щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії
Бізнес
|Індонезія заявила, що пропозиції Apple в 1 мільярд доларів мало для зняття заборони iPhone 16
|Гендиректор NVIDIA натякає, що компанія може вийти на ринок процесорів
|NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7
|NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx
|Представлені HDMI 2.2 та DisplayPort 2.1b — краща пропускна здатність та довші кабелі
|NVIDIA зменшила продуктивність RTX 5090D для Китаю без жодних змін характеристик
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн