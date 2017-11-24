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Газпром займет рекордные $7 млрд за рубежом в 2018 году
10:18 24.11.2017 |
В четверг правление «Газпрома» одобрило инвестпрограмму на 2018 г. в размере 1,278 трлн руб., сообщила монополия. Треть ее «Газпром» профинансирует за счет внешних финансовых заимствований, сумма которых составит рекордные 416,97 млрд руб. ($7 млрд по курсу ЦБ России на четверг). Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, говорится в сообщении. Программу еще должен утвердить совет директоров.
При росте инвестпрограммы на 13,3% внешние заимствования компании вырастут на 43,5%, следует из данных «Интерфакса». Если размер инвестпрограммы «Газпрома» превысил 1 трлн руб. еще в 2013 г., то внешние заимствования компании начали резко расти с 2015 г.
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