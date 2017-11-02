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Газпром впервые с дефолтного 1998г закончил январь-сентябрь с убытком по РСБУ
20:00 01.11.2017 |
Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2017 года получила 9,2 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам (РСБУ), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных "Газпрома".
Поквартально ПАО показывает убыток нередко: за II и III квартал 2017 года, III 2016, III 2015, II и III кварталы 2014 года - только в этом десятилетии.
Однако нарастающим итогом - по итогам полугодия, девяти месяцев, 12 месяцев (равно как и I квартала) - у компании убытка не было, начиная с памятного первым экономическим кризисом современной России 1998 года. Тот год акционерное общество завершило с убытком в 45 млрд рублей.
Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности ПАО ожидается только через две недели. Там же - только в ежеквартальном отчете - стоит ждать комментариев о причинах убытков.
Но уже сейчас в системе "СПАРК-Интерфакс" опубликовано сообщение ПАО "Газпром" о стоимости чистых активов эмитента на 30 сентября 2017 года - 10,214 трлн рублей после 10,241 трлн рублей на 30 июня 2017 года, т.е. за последний квартал она сократилась на 26,6 млрд рублей. Величина прироста (сокращения) стоимости активов за квартал точно соответствует размеру чистой прибыли (в данном случае убытка) за квартал. Таким образом, в первом квартале у "Газпрома" было 107,6 млрд рублей прибыли, а затем началась полоса убытков: во втором 90,2 млрд рублей убытка и в третьем - 26,6 млрд рублей.
"Интерфакс" публикует расчеты о чистой прибыли "Газпрома" на протяжении 2,5 лет, корректность расчетов агентства всегда подтверждалась цифрами отчетности компании.
За три квартала 2016 года компания получила 75,418 млрд рублей чистой прибыли.
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