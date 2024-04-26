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Посольство України в Словаччині передасть ДСНС чотири підводні дрони для гуманітарного розмінування
23:49 26.04.2024 |
Посольство України у Словаччині придбало 4 підводні дрони Chasing M2 Pro Max (з дальністю дії 200 метрів) для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомляє Міністерство закордонних справ у телеграм-каналі.
Зазначається, що дипломатичне представництво планує найближчим часом передати дрони ДСНС для виконання завдань із підводного гуманітарного розмінування.
"Завдяки цьому обладнанню вдасться знешкодити більше вибухонебезпечних предметів, а потім - врятувати більше життів та прискорити процес відновлення українських водних територій", - наголосили у дипмісії.
Посольство України окремо висловило щиру подяку Уряду Словаччини, зокрема Міністерству закордонних та європейських справ Словацької Республіки, та Словацькому агентству з міжнародного співробітництва у сфері розвитку SlovakAid за фінансову допомогу у придбанні підводних дронів.
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