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Американский рынок 19 мая закрылся падением, поскольку Cisco и Apple тонут
07:55 20.05.2022 |
Американский рынок закрылся в минусе после волатильной сессии в четверг, акции Cisco Systems упали после того, как они опубликовали мрачные прогнозы, в то время как инвесторы были обеспокоены инфляцией и ростом процентных ставок.
Акции Cisco упали на 13,7% после того, как производитель сетевого оборудования понизил свой прогноз роста выручки на 2022 год из-за выхода из России и нехватки компонентов, связанной с блокировкой COVID-19 в Китае.
Акции Apple и производителя чипов Broadcom упали на 2,5% и 4,3% соответственно, что оказало давление на S&P 500.
«Реальность такова, что инфляция набирает обороты, а процентные ставки растут», - сказал Терри Сандвен, главный стратег по акциям в U.S. Bank Wealth Management в Миннеаполисе, штат Миннесота. «Пока темпы инфляции не начнут замедляться, у нас будет повышенная волатильность, и, по нашему мнению, это будет продолжаться в течение большей части летних месяцев».
Twitter поднялся на 1,2% после того, как Bloomberg сообщил, что руководители компании сообщили сотрудникам, что сделка Илона Маска на 44 миллиарда долларов проходит, как и ожидалось, и они не будут пересматривать цену.
Индекс потребительских товаров S&P упал на 2% до самого низкого уровня с декабря, так как розничные компании столкнулись с основной тяжестью роста цен, подорвавшего покупательную способность потребителей в США.
Kohl's Corp стала последним ритейлером, пострадавшим от высокой инфляции за четыре десятилетия, поскольку сеть универмагов снизила прогноз прибыли на весь год.
Однако ее акции выросли более чем на 4% после падения на 11% на предыдущей сессии из-за неутешительных результатов Target Corp.
S&P 500 снизился примерно на 18% по сравнению с рекордным закрытием 3 января, поскольку инвесторы приспосабливаются к сильной инфляции, геополитической неопределенности, связанной с войной в Украине, и ужесточению финансовых условий в связи с повышением ставок Федеральной резервной системой США.
Закрытие на 20% или более ниже рекордного максимума января подтвердит, что S&P 500 находится на медвежьем рынке с момента достижения этого пика, согласно широко используемому определению.
Стратеги Goldman Sachs предсказали 35-процентную вероятность того, что экономика США войдет в рецессию в ближайшие два года, в то время как инвестиционный институт Wells Fargo ожидает умеренной рецессии в США в конце 2022 и начале 2023 года.
S&P 500 снизился на 0,58% и завершил сессию на отметке 3900,79 пункта.
Индекс Nasdaq снизился на 0,26% до 11 388,50 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,75% до 31 253,13 пункта.
Смешанные результаты в четверг последовали за падением индекса S&P 500 более чем на 4% в среду, что стало худшим однодневным падением с июня 2020 года.
Индекс волатильности CBOE, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, упал до 29,5 пункта в четверг после достижения самого высокого уровня с 12 мая в начале сессии.
Акции Canada Goose Holdings Inc подскочили почти на 10% после того, как прогнозировалась оптимистичная годовая прибыль, чему способствовал высокий спрос на ее роскошные парки и куртки.
Объем на биржах США составил 12,7 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,4 млрд за последние 20 торговых дней.
Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 1,15 к 1; на Nasdaq соотношение 1,31 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 43 новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал 12 новых максимумов и 326 новых минимумов.
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