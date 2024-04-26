Азіатські акції зростають, оскільки техкомпанії потішили гарними звітами; Банк Японії розчаровує

Більшість азіатських акцій виросли в п'ятницю, підтримані зростанням у технологічному секторі, оскільки інвестори раділи високим доходам від Microsoft і Alphabet, хоча очікування нових змін щодо процентних ставок стримало настрої.

Японські акції прискорилися після неоднозначних сигналів від Банку Японії, які викликали сумніви щодо того, наскільки він здатний підвищити процентні ставки далі.

Регіональні ринки відстежували зростання ф'ючерсів на фондові індекси США, які різко зросли після вищих, ніж очікувалося, доходів технологічних гігантів Microsoft Corporation і Alphabet Inc. Два емітенти підскочили на вторинному ринку, а Alphabet досяг рекордного рівня.

Зростання американських технологічних акцій значною мірою затьмарило слабке нічне закриття на Уолл-стріт після більш м'яких, ніж очікувалося, даних про валовий внутрішній продукт та вищого індексу цін ВВП. Тепер у центрі уваги були дані індексу цін PCE - ключовий показник інфляції Федеральної резервної системи - який має бути опублікований сьогодні.

Японський індекс Nikkei 225 додав 0,7%, тоді як ширший TOPIX піднявся на 1%, причому обидва індекси збільшилися після Банку Японії.

Центральний банк зберіг процентні ставки стабільними, як і очікувалося. Але хоча він прогнозував вищу інфляцію в найближчі роки, центральний банк також знизив свої прогнози зростання японської економіки.

Слабші прогнози зростання викликали занепокоєння щодо того, скільки резервів матиме Банк Японії для подальшого підвищення процентних ставок після історичного підвищення в березні.

Більш м'які, ніж очікувалося, дані про інфляцію індексу споживчих цін у Токіо додали сумнівів щодо Банку Японії. Інфляція в столиці Японії, яка виступає в якості дзвінка для країни, у квітні впала нижче цільового показника Банку Японії в 2% на рік.

Технологічні азіатські біржі продемонстрували найкращі результати в п'ятницю. Південнокорейський KOSPI зріс на 1%, а гонконгський індекс Hang Seng додав 2%.

Індекс Hang Seng також досяг п'ятимісячного максимуму на приростах нафтогазового гіганта CNOOC Ltd, після того, як компанія показала кращі, ніж очікувалося, квартальні прибутки.

Позитивні прибутки американських технічних гігантів посилили надії, що попит на штучний інтелект, який був ключовим фактором зростання прибутків, продовжуватиме підтримувати оцінку технологічних компаній у наступні квартали. Зростання в технологічному секторі також призвело до зростання китайських індексів Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite на 0,8% і 0,6% відповідно.

Індійський Nifty 50 трохи підвищився, хоча трейдери побоювалися підвищеної волатильності на індійських ринках із початком загальних виборів 2024 року.

Австралійський ASX 200 був єдиним гіршим за день, впавши на 1,3% у наздоганяючій торгівлі після вихідних у четвер. Падіння гірничодобувного гіганта BHP Group Ltd на 4,4% вплинуло на індекс після того, як майнер зробив пропозицію майже на 39 мільярдів доларів США для меншого аналога Anglo American PLC.

Австралійські фондові біржі також були налякані даними, які свідчать про збільшення інфляції індексу цін виробників протягом першого кварталу, що віщує вищі процентні ставки в країні.