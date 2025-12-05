Авторизация

Долар повільно знижується до євро і фунта, помірно знижується в парі з єною

09:59 05.12.2025

Фінанси

Курс долара США вранці в п'ятницю демонструє слабке зниження до євро і фунта стерлінгів і трохи активніше - в парі з японською єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Вся увага ринку спрямована на грудневе засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться наступного тижня. Інвестори практично впевнені в тому, що американський ЦБ знизить ключову ставку на цьому засіданні на 25 базисних пунктів - така ймовірність оцінюється майже в 90%.

Така думка, зокрема, ґрунтується на даних, що зазначають ослаблення американського ринку праці. Так, рекрутингова компанія Challenger, Gray & Christmas повідомила, що компанії в листопаді оголосили про скорочення 71,321 тис. робочих місць - це максимум для листопада з 2022 року. Раніше організація ADP Research повідомила, що в листопаді кількість робочих місць у приватному секторі економіки США скоротилася на 32 тис., максимальними темпами з березня 2023 року.

У п'ятницю буде опубліковано вересневий звіт про витрати і доходи американців, що включає ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), який відстежує ФРС.

Євро за даними на 8:17 кч коштує $1,1657 порівняно з $1,1646 на закриття торгів у четвер, європейська валюта додає близько 0,1%.

Фунт стерлінгів також дорожчає на 0,1% і торгується на рівні $1,3342 порівняно з $1,3327 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни знижується на 0,3% і становить 154,69 єни проти 155,12 єни наприкінці попередніх торгів.

Як пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, Банк Японії готовий підвищити ключову ставку на грудневому засіданні до 0,75% з поточних 0,5%, а також дати сигнал про готовність до подальшого посилення грошово-кредитної політики.

Підсумки останнього цього року засідання Банку Японії стануть відомі 19 грудня.

Пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 7,0670 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

