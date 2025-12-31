Фінансові новини
- |
- 31.12.25
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,36 грн/$1
14:17 30.12.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 30 грудня 2025 року.
|Показник
|29.12.2025
|30.12.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.201
|42.3604
|0.38
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Компроміс щодо Донбасу - вільна економічна зона
|В Україні діятиме оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень: основні зміни
|Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи
|Канада надасть Україні $2,5 млрд економічної допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,36 грн/$1
|Binance попередила українських користувачів про призупинення виведення на банківські картки
|Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 26,5%, гривня подорожчала
|Золото стабілізувалось після різкого зростання і падіння
|Підприємці цьогоріч отримали понад ₴87 мільярдів доступних кредитів
|Нацбанк оприлюднив результати першого за останні роки стрес-тестування: шести банкам може знадобитися докапіталізація.
Бізнес
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника
|Індійська ІТ-компанія Coforge купує американську Encora за $2,35 млрд
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте
|Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень