Золото стабілізувалось після різкого зростання і падіння

12:16 30.12.2025 |

Фінанси

Золото подорожчало у вівторок 30 грудня, відновившись після різкого падіння на попередній сесії, оскільки низька активність торгів наприкінці року посилила волатильність, а трейдери очікують, що фундаментальні фактори виведуть дорогоцінні метали на нові максимуми в 2026 році.

Про це повідомляє Reuters.

Спотове золото подорожчало на 1,1% до 4378,29 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 4549,71 доларів у п'ятницю. У понеділок воно впало до найнижчого рівня з 17 грудня, продемонструвавши найрізкіше щоденне падіння з 21 жовтня.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому подорожчали на 1,1% до 4392,0 доларів за унцію.

"Той факт, що з понеділка ми спостерігаємо таке значне падіння... це лише свідчить про значну волатильність, яка, ймовірно, посилюється через менш активні торгові умови через святковий сезон", - сказав старший аналітик Capital.com Кайл Родда.

Золото продемонструвало вражаючий ріст у 2025 році, піднявшись на 66%.

Зниження процентних ставок і очікування на подальше пом'якшення політики США, геополітичні конфлікти, стійкий попит з боку центральних банків і зростання обсягів в біржових фондах сприяли зростанню цін на золото в цьому році.

Трейдери очікують щонайменше двох знижень ставок у США наступного року. Активи, що не приносять доходу, зазвичай добре показують себе в умовах низьких процентних ставок.

Спотове срібло подорожчало на 3,7% до 74,85 долара за унцію після досягнення історичного максимуму в 83,62 долара на попередній сесії. У понеділок срібло зафіксувало найбільше денне падіння з 11 серпня 2020 року.

З початку року метал подорожчав на 154%, значно випередивши золото, завдяки включенню до списку критично важливих мінералів США, обмеженням поставок і низьким запасам на тлі зростання промислового та інвестиційного попиту.

Спотова ціна на платину зросла на 3,1% до 2174,91 долара за унцію. У понеділок вона зафіксувала найбільше одноденне падіння в історії після досягнення рекордного максимуму в 2478,50 долара.

Ціна на паладій знизилася на 0,2% до 1614,0 долара за унцію після падіння на 16% у понеділок.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: золото
 

