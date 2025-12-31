Binance попередила українських користувачів про призупинення виведення на банківські картки

З 29 грудня 2025 року криптобіржа Binance призупинила виведення коштів на банківські картки в Україні. Про це йдеться у листі, надісланому користувачам.

Скріншот листа від Binance про зміну умов надання послуг. Джерело: Incrypted.

Згідно з повідомленням, біржа призупинила надання таких послуг до відповідного повідомлення:

виведення коштів на банківські картки Visa/Mastercard.

автоматизовані періодичні покупки криптоактивів за фіат (Recurring Buy);

лімітні ордери на купівлю.

Водночас внести депозит через банківські картки, Google Pay або Apple Pay досі можна, відповідно до повідомлення. Також користувачам доступне виведення коштів через SWIFT та платіжний сервіс Zen.com.

Редакція Incrypted звернулася до представників біржі за коментарем щодо причин такого рішення та чи стосується воно лише користувачів з України. Ми оновимо матеріал, коли і якщо отримаємо відповідь.

А чи був доступний вивід коштів на картки раніше?

З початком повномасштабної війни в Україні Нацбанк (НБУ) ввів певні обмеження на обіг грошових коштів. Зокрема, у лютому 2022 року регулятор запровадив обмеження на зняття готівки, а також заборону трансграничних валютних переказів.

У квітні список обмежень розширили, включивши до нього криптовалюту. Заборона торкнулася купівлі цифрових активів з гривневого рахунку.

У березні 2023 року криптобіржі призупинили виведення фіатних коштів на банківські картки. Станом на кінець грудня 2025 року проблема залишається актуальною.