НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 26,5%, гривня подорожчала

13:26 30.12.2025 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $311,2 млн, або на 26,5% - до $862,6 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з нею, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зменшилось до $109,1 млн зі $148,6 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $436,5 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо зменшилось до $26 млн з $28,3 млн на позаминулому тижні, та всі дні купівля готівкової валюти перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень на рівні 42,2481 грн/$1, за три дні зміцнився до 42,1541 грн/$1, а наприкінці тижня - до 41,9331 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторією офіційного, та загалом за тиждень курс купівлі долара знизився майже на 22 коп. - до 41,79 грн/$1, а курс продажу - на 14 коп., до 42,21 грн/$1.

Аналітики КИТ Group, яка є великим учасником ринку готівкового валютообміну (ТОВ "Ліберті-Фінанс"), зазначили, що грудень став для України вдалим місяцем, коли надійшли багатомільярдні транші коштів від партнерів, серед іншого у третій декаді бюджет отримав EUR2,3 млрд в межах програми Ukraine Facility, а також було погоджено позику від ЄС на EUR90 млрд на 2026-2027 роки, що зберігає макроекономічну стабільність.

Короткостроково, на 1-2 тижні, в КИТ Group очікують коливань курсу гривні до долара у базовому діапазоні 42,15-42,55 грн/$1, тоді як середньостроково, на 2-3 місяці, в діапазоні 42,30-43,50 грн/$1.

"На міжнародному ринку на послаблення долару впливатиме монетарна політика ФРС - подальші кроки зі зниження ключової ставки. В Україні на гривню впливатимуть такі чинники, як дефіцит державного бюджету, ситуація на фронті, закупівлі газу, імпорт енергетичного обладнання, а також нові надходження допомоги від партнерів", - зазначили експерти компанії.

На їх думку, довгостроково (6+ місяців) девальваційний тренд залишатиметься домінуючим, але постійні інтервенції НБУ підтримуватимуть плавність курсових коливань і гнучкість курсової траєкторії, тож орієнтир на перше півріччя 2026 року - 42,6-44,60 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3878
  0,1699
 0,40
EUR
 1
 49,8565
  0,2040
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3300  0,13 0,31 42,4000  0,09 0,21
EUR 49,7970  0,03 0,06 49,8705  0,02 0,04

Бізнес