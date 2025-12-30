Підприємці цьогоріч отримали понад ₴87 мільярдів доступних кредитів

З початку року мікро-, малий та середній бізнес отримав 28,8 тис. пільгових кредитів на загальну суму 87,7 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що за минулий тиждень підприємці отримали від уповноважених банків 686 пільгових кредитів на загальну суму 3,3 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки - 460 кредитів на 1,3 млрд грн.

З початку 2025 року бізнес отримав 28 873 кредити на 87,7 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 20 477 кредит на 47,4 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 98 508 кредитів на 364,1 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 71 871 кредит на 183,8 млрд грн).

Станом на 29 грудня найбільше кредитів видано на фінансування оборотного капіталу (80,39 млрд грн), на антивоєнні цілі (56,84 млрд грн), на інвестиційні цілі (55,16 млрд грн), на переробку сільськогосподарської продукції (54,18 млрд грн), кредитування в зоні високого воєнного ризику (52,42 млрд грн), кредити для сільськогосподарських товаровиробників (49,23 млрд грн).

Усього з моменту старту програми підписано 133 330 кредитних договорів на 453,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 92 347 договорів на 210,5 млрд грн.



