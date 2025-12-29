Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабілізувався до євро і фунта, слабко дешевшає до єни

14:42 29.12.2025 |

Фінанси

Курс долара США практично не змінюється до євро і фунта стерлінгів вдень у понеділок, а також слабо знижується в парі з японською єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,06%.

З початку року індекс втратив понад 9%, демонструючи найгіршу динаміку з 2017 року на тлі тарифних воєн і побоювань щодо незалежності Федеральної резервної системи (ФРС).

Федрезерв, як очікують учасники ринку, двічі знизить ключову процентну ставку протягом 2026 року, тоді як останній медіанний прогноз членів керівництва ФРС передбачає лише одне зниження.

Наступного року спливає термін повноважень голови ФРС Джерома Пауелла. Новим головою Федрезерву буде людина, яка вірить у зниження ключової ставки, раніше говорив президент США Дональд Трамп.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Скотт Бессент представив на розгляд президента список кандидатів на посаду голови ФРС, до якого входять радник Білого дому Кевін Гассетт, колишній член ради керівників ФРС Кевін Ворш і ще три людини.

Долар залишиться під тиском у 2026 році через побоювання щодо довгострокових перспектив бюджету США, ослаблення ролі долара як захисного активу, а також непередбачувану політику Трампа, зазначив Аббас Оваінаті з Charles Stanley.

Євро за даними на 14:00 к.ч. коштує $1,1768 порівняно з $1,1772 на закриття торгів минулої п'ятниці.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3486 порівняно з $1,3493 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни знижується на 0,1% і становить 156,41 єни проти 156,58 єни наприкінці попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 7,0022 юаня.

Як стало відомо в понеділок, сукупний прибуток великих промислових компаній Китаю в січні-листопаді збільшився на 0,1% порівняно з тим самим періодом минулого року і становив 6,63 трлн юанів ($943 млрд). Великими вважаються промпідприємства з річною виручкою понад 20 млн юанів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2179
  0,2848
 0,68
EUR
 1
 49,6525
  0,2260
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8240  0,10 0,24 42,3713  0,07 0,17
EUR 49,3100  0,09 0,18 49,9600  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2000  0,10 0,24 42,3100  0,17 0,40
EUR 49,8270  0,20 0,41 49,8500  0,20 0,40

