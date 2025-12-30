Нацбанк оприлюднив результати першого за останні роки стрес-тестування: шести банкам може знадобитися докапіталізація.

Національний банк оприлюднив результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ.
Оцінка
стійкості передбачала оцінку якості активів (asset quality review -
AQR) для всіх банків, екстраполяцію результатів AQR в разі виявлення
великої кількості помилок в оцінці пруденційних резервів за кредитами, а
для найбільших банків - ще й стрес-тестування, повідомляє пресслужба Нацбанку.
При
цьому результати AQR практично не потребували коригування оцінок
пруденційних резервів, відповідно не знадобилося проводити екстраполяцію
результатів першого етапу.
"Суттєві недоліки в оцінці виявлено лише в одного невеликого банку, який пізніше було визнано неплатоспроможним", - зауважили в НБУ.
Водночас стрес-тестування із використанням двох макроекономічних сценаріїв (базового та несприятливого) охопило 21 банк, на них загалом припадає понад 90% активів банківської системи.
За результатами стрес-тестування у 2025 році загальний обсяг капіталу
банків зростав за обох сценаріїв. Водночас знизилася кількість банків,
для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу, порівняно
з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення.
"Так,
за базовим макроекономічним сценарієм підвищений рівень достатності
капіталу було встановлено лише для шести фінустанов, які сукупно мають
5% активів сектору: "Кредит Дніпро", "Таскомбанк", "ВСТ банк", "А-банк",
банк "Львів" та "Правекс", - зазначається у повідомленні.
За несприятливим сценарієм підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу було встановлено для дев'яти банків
із сукупною часткою 18% активів сектору. Окрім шести вказаних вище
фінустанов, це - державні "Укрексімбанк" та "Сенс Банк" та приватний
"МТБ Банк".
Водночас 12 банків пройшли стрес-тестування без встановлення
необхідних рівнів достатності капіталу: державні "Приватбанк",
"Ощадбанк" та "Укргазбанк", фінустанови з іноземним капіталом
"Райффайзен банк", "Укрсиббанк", "Креді Агріколь банк", "ОТП банк",
"Прокредитбанк", "Кредобанк", а також приватні ПУМБ, "Універсал банк" та
"Південний".
"Усі банки, для яких встановлено потребу в
капіталі, вже виконують погоджені із Національним банком програми
реструктуризації... Вони не передбачали докапіталізації власниками,
проте містили плани наростити капітал за рахунок прибутків", -
зазначають у Нацбанку.
За результатами виконання програм
реструктуризації фінустанови мають досягнути необхідних рівнів
достатності капіталу, визначених за базовим сценарієм, до кінця цього
року, а за несприятливим - до жовтня 2026 року, додали в НБУ.