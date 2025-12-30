Авторизация

Нацбанк оприлюднив результати першого за останні роки стрес-тестування: шести банкам може знадобитися докапіталізація.

Національний банк оприлюднив результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ.

Оцінка стійкості передбачала оцінку якості активів (asset quality review - AQR) для всіх банків, екстраполяцію результатів AQR в разі виявлення великої кількості помилок в оцінці пруденційних резервів за кредитами, а для найбільших банків - ще й стрес-тестування, повідомляє пресслужба Нацбанку.

При цьому результати AQR практично не потребували коригування оцінок пруденційних резервів, відповідно не знадобилося проводити екстраполяцію результатів першого етапу.

"Суттєві недоліки в оцінці виявлено лише в одного невеликого банку, який пізніше було визнано неплатоспроможним", - зауважили в НБУ.

Водночас стрес-тестування із використанням двох макроекономічних сценаріїв (базового та несприятливого) охопило 21 банк, на них загалом припадає понад 90% активів банківської системи. 

За результатами стрес-тестування у 2025 році загальний обсяг капіталу банків зростав за обох сценаріїв. Водночас знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу, порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення.

"Так, за базовим макроекономічним сценарієм підвищений рівень достатності капіталу було встановлено лише для шести фінустанов, які сукупно мають 5% активів сектору: "Кредит Дніпро", "Таскомбанк", "ВСТ банк", "А-банк", банк "Львів" та "Правекс", - зазначається у повідомленні.

За несприятливим сценарієм підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу було встановлено для дев'яти банків із сукупною часткою 18% активів сектору. Окрім шести вказаних вище фінустанов, це - державні "Укрексімбанк" та "Сенс Банк" та приватний "МТБ Банк". 

Водночас 12 банків пройшли стрес-тестування без встановлення необхідних рівнів достатності капіталу: державні "Приватбанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк", фінустанови з іноземним капіталом "Райффайзен банк", "Укрсиббанк", "Креді Агріколь банк", "ОТП банк", "Прокредитбанк", "Кредобанк", а також приватні ПУМБ, "Універсал банк" та "Південний".

"Усі банки, для яких встановлено потребу в капіталі, вже виконують погоджені із Національним банком програми реструктуризації... Вони не передбачали докапіталізації власниками, проте містили плани наростити капітал за рахунок прибутків", - зазначають у Нацбанку.

За результатами виконання програм реструктуризації фінустанови мають досягнути необхідних рівнів достатності капіталу, визначених за базовим сценарієм, до кінця цього року, а за несприятливим - до жовтня 2026 року, додали в НБУ. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

