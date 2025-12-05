Фінансові новини
- |
- 05.12.25
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,19 грн/$1
13:56 05.12.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 грудня 2025 року.
|Показник
|04.12.2025
|05.12.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.2013
|42.1874
|-0.03
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
|"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|МВФ заявив про ризик заміщення валют стейблкоїнами в країнах з високою інфляцією
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,19 грн/$1
|Ф’ючерсні біржі з ліцензією CFTC запустять торгівлю спотовими криптопродуктами
|Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на ₴40 мільярдів - Опендатабот
|Долар повільно знижується до євро і фунта, помірно знижується в парі з єною
|Долар США стабільний до євро і фунта, дешевшає в парі з єною
Бізнес
|Електромобілі стали лідерами українського ринку у листопаді 2025-го
|The Economist: ШІ став загрозою для соціологів та опитувань громадської думки
|Китай охопив понад третину світового ринку легкових авто
|OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
|В Android зʼявиться функція Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові
|Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
|Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон