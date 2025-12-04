Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

16:29 04.12.2025 |

Фінанси

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, дешевшає в парі з єною.

Розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Увагу ринку спрямовано на щотижневу доповідь про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, яку буде оприлюднено о 15:30 к. ч.

Дані ADP Research, опубліковані в середу, показали максимальне з березня 2023 року скорочення кількості робочих місць у приватному секторі економіки США в листопаді - на 32 тис. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували збільшення кількості робочих місць на 10 тис.

Сигнали погіршення ситуації на американському ринку праці посилюють упевненість інвесторів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) опустить базову процентну ставку на засіданні 9-10 грудня. Судячи із котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення на 25 б.п. наступного тижня оцінюється ринком більш ніж у 89%.

"Зниження ставки Федрезервом наступного тижня вже закладено в ринок", - зазначають аналітики Commerzbank Ту Лан Нгуєн і Антьє Префке. Важливим для подальшої динаміки долара, за їхніми словами, буде поява нових сигналів про можливий напрям політики ФРС на наступних засіданнях.

Пара євро/долар за даними на 14:00 к.ч. у четвер торгується на рівні $1,1679 порівняно з $1,1672 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара становить $1,3361 проти $1,3352 за підсумками торгів у середу.

Курс долара до єни опустився до 154,56 єни порівняно з 155,25 єни напередодні. Єна зміцнюється завдяки очікуванням, що Банк Японії підвищить ключову ставку на засіданні 18-19 грудня.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0674 юаня порівняно з 7,0586 юаня за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес