- 04.12.25
- 19:04
Долар США стабільний до євро і фунта, дешевшає в парі з єною
16:29 04.12.2025 |
Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, дешевшає в парі з єною.
Розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.
Увагу ринку спрямовано на щотижневу доповідь про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, яку буде оприлюднено о 15:30 к. ч.
Дані ADP Research, опубліковані в середу, показали максимальне з березня 2023 року скорочення кількості робочих місць у приватному секторі економіки США в листопаді - на 32 тис. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували збільшення кількості робочих місць на 10 тис.
Сигнали погіршення ситуації на американському ринку праці посилюють упевненість інвесторів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) опустить базову процентну ставку на засіданні 9-10 грудня. Судячи із котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення на 25 б.п. наступного тижня оцінюється ринком більш ніж у 89%.
"Зниження ставки Федрезервом наступного тижня вже закладено в ринок", - зазначають аналітики Commerzbank Ту Лан Нгуєн і Антьє Префке. Важливим для подальшої динаміки долара, за їхніми словами, буде поява нових сигналів про можливий напрям політики ФРС на наступних засіданнях.
Пара євро/долар за даними на 14:00 к.ч. у четвер торгується на рівні $1,1679 порівняно з $1,1672 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара становить $1,3361 проти $1,3352 за підсумками торгів у середу.
Курс долара до єни опустився до 154,56 єни порівняно з 155,25 єни напередодні. Єна зміцнюється завдяки очікуванням, що Банк Японії підвищить ключову ставку на засіданні 18-19 грудня.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0674 юаня порівняно з 7,0586 юаня за підсумками попередньої сесії.
