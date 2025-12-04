Долар США стабільний до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, дешевшає в парі з єною.

Розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Увагу ринку спрямовано на щотижневу доповідь про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, яку буде оприлюднено о 15:30 к. ч.

Дані ADP Research, опубліковані в середу, показали максимальне з березня 2023 року скорочення кількості робочих місць у приватному секторі економіки США в листопаді - на 32 тис. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували збільшення кількості робочих місць на 10 тис.

Сигнали погіршення ситуації на американському ринку праці посилюють упевненість інвесторів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) опустить базову процентну ставку на засіданні 9-10 грудня. Судячи із котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення на 25 б.п. наступного тижня оцінюється ринком більш ніж у 89%.

"Зниження ставки Федрезервом наступного тижня вже закладено в ринок", - зазначають аналітики Commerzbank Ту Лан Нгуєн і Антьє Префке. Важливим для подальшої динаміки долара, за їхніми словами, буде поява нових сигналів про можливий напрям політики ФРС на наступних засіданнях.

Пара євро/долар за даними на 14:00 к.ч. у четвер торгується на рівні $1,1679 порівняно з $1,1672 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара становить $1,3361 проти $1,3352 за підсумками торгів у середу.

Курс долара до єни опустився до 154,56 єни порівняно з 155,25 єни напередодні. Єна зміцнюється завдяки очікуванням, що Банк Японії підвищить ключову ставку на засіданні 18-19 грудня.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0674 юаня порівняно з 7,0586 юаня за підсумками попередньої сесії.

