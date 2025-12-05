Фінансові новини
Ф’ючерсні біржі з ліцензією CFTC запустять торгівлю спотовими криптопродуктами
12:51 05.12.2025 |
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) заявила, що ф'ючерсні біржі з її ліцензією зможуть вести торгівлю спотовими криптопродуктами. Це частина зусиль федерального уряду з інтеграції цифрових активів у сферу TradFi.
Подібну можливість CFTC розглядала ще в серпні 2025 року. На той момент йшлося про запуск торгівлі криптоактивами з позиковими коштами, тобто кредитним плечем або маржею, на ринках контрактів (DCM).
«Нещодавні події на офшорних біржах показали нам, наскільки важливо для американців мати більше вибору і доступу до безпечних, регульованих ринків США. Тепер, уперше в історії, спотова криптовалюта може торгуватися на зареєстрованих CFTC біржах, що були золотим стандартом упродовж майже ста років, із захистом клієнтів і цілісністю ринку, на які заслуговують американці», - заявила в новому релізі виконувачка обов'язків голови Комісії Керолайн Фам.
У коментарі Bloomberg директор Better Markets з політики в галузі цінних паперів Бенджамін Шиффрін поскаржився, що заява CFTC вносить плутанину. За його словами, Комісія не потрудилася роз'яснити, про що саме йдеться.
«Це особливо тривожно, оскільки заява виконувача обов'язків голови Фема передбачає, що ці продукти будуть орієнтовані на роздрібних інвесторів», - додав він.
У заяві наводиться цитата Фам, де вона посилається на рішення Конгресу про те, що роздрібна торгівля товарами з використанням позикових коштів може здійснюватися тільки на ф'ючерсних біржах.
Водночас законопроєкт про структуру крипторинку в США (CLARITY) введе класифікацію цифрових активів, поділивши їх на товари та інвестиційні контракти. Не виключено, що це рішення є підготовкою до можливого впровадження нормативної бази в майбутньому.
Також на початку грудня 2025 року з'явилася інформація про те, що біржа деривативів Bitnomial планує запустити спотову торгівлю криптоактивами.
