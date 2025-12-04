Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Біткоїн-майнери переживають найгіршу кризу прибутковості за всю історію криптовалют

14:59 04.12.2025 |

Фінанси

Майнери біткоїна увійшли в найслабший період прибутковості за весь час існування активу. За даними BRN, потенційний денний дохід впав нижче медіанної all-in собівартості, а строки окупності обладнання тепер простягаються далі, ніж триває поточний халвінговий цикл - навіть попри невелике покращення ліквідності після різкого падіння ринку.

Під "all-in собівартістю" мається на увазі повна сума витрат для виробництва одного BTC. Це значно ширше за споживання електроенергії: враховується амортизація обладнання, хостинг, робоча сила, техобслуговування, охолодження та капітальні витрати на оновлення техніки у дедалі більш конкурентній мережі - фактично це найближчий аналог "ціни виробництва" біткоїна. При цьому конкретні витрати різняться для кожного оператора.

Біткоїн-майнери переживають найгіршу кризу прибутковості за всю історію криптовалют
Падіння хешпрайсу BTC / Дані: The Block

Очікуваний денний дохід на PH/s (hashprice) впав з приблизно $55 у третьому кварталі до близько $35 зараз. Це суттєво нижче орієнтовної медіанної all-in собівартості у $44 на PH/s на день, яку аналітики використовують для порівняння hashcost із hashprice. Падіння відбувається на тлі того, що хешрейт мережі залишається біля позначки 1,1 зетахеша. The Miner Mag першим повідомив про показник $44, базуючись на стандартизованому аналізі провідних публічних майнерів.

"Тиск безпрецедентний. Строки окупності перевищують 1 000 днів - це довше, ніж залишилося до наступного халвінгу. Ризик капітуляції дрібних майнерів зростає, і будь-яке нове падіння нижче $85 тис. може запустити вимушені розпродажі", - зазначив у листі глава досліджень BRN Тімоті Місір.

Біткоїн-майнери переживають найгіршу кризу прибутковості за всю історію криптовалют
Теплова карта розподілу собівартості BTC / Дані: Glassnode

Тиск створює додаткові ризики для ринку, який лише почав стабілізуватися після агресивної розпродажної хвилі на початку тижня. Так, біткоїн короткочасно відновився до $87 тис., але, за словами аналітиків, цьому руху бракує підтримки з боку майнерів, «китів» чи макрофакторів - традиційних джерел більш стійкого зростання. ФРС цього тижня офіційно завершила QT, вливаючи у банківську систему $13,5 млрд - друге найбільше таке вливання з часів пандемії 2020 року. Зазвичай такі події стимулюють ризикові активи, але слабка реакція крипторинку демонструє збереження вразливих позицій.

Макродані також були м'якими. Індекс ISM Manufacturing PMI виявився нижчим за очікування - 48,2, що продовжило період спаду й засвідчило слабкий промисловий попит. Золото та срібло цього року значно переграли ринок - зростання на 60% і 102% відповідно, тоді як біткоїн за рік знизився на 10%, що підкреслює ширшу ротацію в бік захисних твердих активів.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: bitcoinn
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес