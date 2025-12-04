Біткоїн-майнери переживають найгіршу кризу прибутковості за всю історію криптовалют

Майнери біткоїна увійшли в найслабший період прибутковості за весь час існування активу. За даними BRN, потенційний денний дохід впав нижче медіанної all-in собівартості, а строки окупності обладнання тепер простягаються далі, ніж триває поточний халвінговий цикл - навіть попри невелике покращення ліквідності після різкого падіння ринку.

Під "all-in собівартістю" мається на увазі повна сума витрат для виробництва одного BTC. Це значно ширше за споживання електроенергії: враховується амортизація обладнання, хостинг, робоча сила, техобслуговування, охолодження та капітальні витрати на оновлення техніки у дедалі більш конкурентній мережі - фактично це найближчий аналог "ціни виробництва" біткоїна. При цьому конкретні витрати різняться для кожного оператора.

Падіння хешпрайсу BTC / Дані: The Block

Очікуваний денний дохід на PH/s (hashprice) впав з приблизно $55 у третьому кварталі до близько $35 зараз. Це суттєво нижче орієнтовної медіанної all-in собівартості у $44 на PH/s на день, яку аналітики використовують для порівняння hashcost із hashprice. Падіння відбувається на тлі того, що хешрейт мережі залишається біля позначки 1,1 зетахеша. The Miner Mag першим повідомив про показник $44, базуючись на стандартизованому аналізі провідних публічних майнерів.

"Тиск безпрецедентний. Строки окупності перевищують 1 000 днів - це довше, ніж залишилося до наступного халвінгу. Ризик капітуляції дрібних майнерів зростає, і будь-яке нове падіння нижче $85 тис. може запустити вимушені розпродажі", - зазначив у листі глава досліджень BRN Тімоті Місір.

Теплова карта розподілу собівартості BTC / Дані: Glassnode

Тиск створює додаткові ризики для ринку, який лише почав стабілізуватися після агресивної розпродажної хвилі на початку тижня. Так, біткоїн короткочасно відновився до $87 тис., але, за словами аналітиків, цьому руху бракує підтримки з боку майнерів, «китів» чи макрофакторів - традиційних джерел більш стійкого зростання. ФРС цього тижня офіційно завершила QT, вливаючи у банківську систему $13,5 млрд - друге найбільше таке вливання з часів пандемії 2020 року. Зазвичай такі події стимулюють ризикові активи, але слабка реакція крипторинку демонструє збереження вразливих позицій.

Макродані також були м'якими. Індекс ISM Manufacturing PMI виявився нижчим за очікування - 48,2, що продовжило період спаду й засвідчило слабкий промисловий попит. Золото та срібло цього року значно переграли ринок - зростання на 60% і 102% відповідно, тоді як біткоїн за рік знизився на 10%, що підкреслює ширшу ротацію в бік захисних твердих активів.