Біткоїн-майнери переживають найгіршу кризу прибутковості за всю історію криптовалют

Майнери біткоїна увійшли в найслабший період прибутковості за весь
час існування активу. За даними BRN, потенційний денний дохід впав нижче
медіанної all-in собівартості, а строки окупності обладнання тепер
простягаються далі, ніж триває поточний халвінговий цикл - навіть попри
невелике покращення ліквідності після різкого падіння ринку.
Під "all-in собівартістю" мається на увазі повна сума витрат для виробництва одного BTC. Це значно ширше за споживання електроенергії:
враховується амортизація обладнання, хостинг, робоча сила,
техобслуговування, охолодження та капітальні витрати на оновлення
техніки у дедалі більш конкурентній мережі - фактично це найближчий
аналог "ціни виробництва" біткоїна. При цьому конкретні витрати
різняться для кожного оператора.
Очікуваний денний дохід на PH/s (hashprice) впав з приблизно $55 у третьому кварталі до близько $35 зараз. Це суттєво нижче орієнтовної медіанної all-in собівартості
у $44 на PH/s на день, яку аналітики використовують для порівняння
hashcost із hashprice. Падіння відбувається на тлі того, що хешрейт
мережі залишається біля позначки 1,1 зетахеша. The Miner Mag першим
повідомив про показник $44, базуючись на стандартизованому аналізі
провідних публічних майнерів.
"Тиск безпрецедентний. Строки окупності перевищують 1 000 днів - це
довше, ніж залишилося до наступного халвінгу. Ризик капітуляції дрібних
майнерів зростає, і будь-яке нове падіння нижче $85 тис. може запустити
вимушені розпродажі", - зазначив у листі глава досліджень BRN Тімоті
Місір.
Тиск створює додаткові ризики для ринку,
який лише почав стабілізуватися після агресивної розпродажної хвилі на
початку тижня. Так, біткоїн короткочасно відновився до $87 тис., але, за
словами аналітиків, цьому руху бракує підтримки з боку майнерів,
«китів» чи макрофакторів - традиційних джерел більш стійкого зростання.
ФРС цього тижня офіційно завершила QT, вливаючи у банківську систему
$13,5 млрд - друге найбільше таке вливання з часів пандемії 2020 року.
Зазвичай такі події стимулюють ризикові активи, але слабка реакція
крипторинку демонструє збереження вразливих позицій.
Макродані також були м'якими. Індекс ISM Manufacturing PMI виявився
нижчим за очікування - 48,2, що продовжило період спаду й засвідчило
слабкий промисловий попит. Золото та срібло цього року значно переграли
ринок - зростання на 60% і 102% відповідно, тоді як біткоїн за рік
знизився на 10%, що підкреслює ширшу ротацію в бік захисних твердих активів.