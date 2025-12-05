Фінансові новини
Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на ₴40 мільярдів - Опендатабот
Понад 13,7 млрд грн позичили українці у мікрофінансових організацій за третій квартал, загалом із початку 2025 року - на понад 40 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Опендатабот.
"2 138 569 мікрокредитів взяли українці за третій квартал. Квартал до кварталу позик незначно меншає - приблизно на 2%. За останні три місяці у мікрокредитних організацій взяли в борг на суму в понад 13,7 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
Аналітики зазначили, що загалом від початку року до мікрокредитів зверталися понад 6 млн разів, а загальна сума позик перевищила 40 млрд грн.
Попри те, що мікропозик стає трохи менше, середня сума позики за квартал зросла. Наразі у мікрофінансових організацій беруть у борг в середньому 6 417 грн. До порівняння, на початку року до зарплати позичали 5 773 грн.
Віддають мікропозики не так добре: від початку року загальна сума заборгованості зросла на чверть - до 25,15 млрд грн.
Як повідомлялося, в Єдиному реєстрі боржників станом на початок листопада зафіксовано 794,6 тис. активних боргів за комунальні послуги; 194 тис. проваджень відкрито у 2025 році.
