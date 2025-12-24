Фінансові новини
- 24.12.25
- 16:40
Золото перевищило $4500 за унцію вперше в історії
15:45 24.12.2025 |
Ціна на золото зросла до історичного максимуму, понад $4500 за унцію, на тлі ескалації напруженості у Венесуелі та очікувань подальшого зниження ставок США. Ціни на срібло та платину також досягли рекордних значень, повідомляє Bloomberg.
Спотова ціна на золото піднялася майже на 1% і зростає вже третій день поспіль. Напруження навколо Венесуели, зокрема блокування США нафтових танкерів, підвищило інтерес до золота.
Крім того, трейдери очікують, що після трьох поспіль знижень ставок Федеральна резервна система може знову здешевити запозичення наступного року, що традиційно підтримує дорогоцінні метали, які не приносять відсоткового доходу.
Цього року золото подорожчало більш ніж на 70%, а срібло - приблизно на 150%. Обидва метали наближаються до найкращих річних результатів із 1979 року. За даними Всесвітньої золотої ради, обсяг активів у фондах, забезпечених золотом, зростав майже щомісяця протягом року - винятком став лише травень.
Додатковим чинником зростання стали жорсткі кроки президента США Дональда Трампа щодо перебудови світової торгівлі, а також його заяви, які ставлять під сумнів незалежність Федеральної резервної системи.
Крім того, ринок підживлювала так звана "торгівля на знецінення": інвестори відмовляються від суверенних облігацій і валют, побоюючись, що через зростання боргів їх реальна вартість із часом зменшуватиметься.
"Домінантними рушійними силами як для золота, так і для срібла зараз є поєднання стійкого фізичного попиту та відновлення чутливості до макроризиків. Ми бачимо, що імпульс посилюється, а не обмежується, що свідчить про приховану переконаність, а не про суто спекулятивну піну", - сказав Джон Фіні, менеджер із розвитку бізнесу в Guardian Vaults, сіднейському дилері злитків.
Фіні зазначив, що на відміну від попередніх періодів зростання цін на срібло, які здебільшого були зумовлені використанням левериджу, нинішнє подорожчання підтримується реальним попитом на метал. За його словами, це змінює поведінку ринку поблизу ключових цінових рівнів, і наразі він не бачить ознак завершення цієї тенденції.
