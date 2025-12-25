Мінфін розмістив ОВДП на ₴12,8 мільярда

Міністерство фінансів України 23 грудня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 12,8 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"12,8 млрд грн в еквіваленті сьогодні залучено до державного бюджету під час розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - ідеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, найбільше надходжень забезпечили гривневі ОВДП, а саме понад 7 млрд гривень. Попит розподілився так: 2,8 млрд грн - папери на 1,1 року під 16,35%; 3,4 млрд грн - на 1,7 року під 17,1%; 874 млн грн - на 3,1 року під 17,8%.

Також було запропоновано облігації, номіновані в євро: 115 млн євро із середньозваженою дохідністю 3,25% річних, строком на 1,4 року, що в еквіваленті становить майже 5,7 млрд гривень.

У Мінфіні наголосили, що від початку повномасштабної війни до державного бюджету залучено понад 1,98 трлн грн через розміщення ОВДП.

