Фінансові новини
- |
- 25.12.25
- |
- 15:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Мінфін розмістив ОВДП на ₴12,8 мільярда
Міністерство фінансів України 23 грудня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 12,8 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.
"12,8 млрд грн в еквіваленті сьогодні залучено до державного бюджету під час розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - ідеться в повідомленні.
За інформацією міністерства, найбільше надходжень забезпечили гривневі ОВДП, а саме понад 7 млрд гривень. Попит розподілився так: 2,8 млрд грн - папери на 1,1 року під 16,35%; 3,4 млрд грн - на 1,7 року під 17,1%; 874 млн грн - на 3,1 року під 17,8%.
Також було запропоновано облігації, номіновані в євро: 115 млн євро із середньозваженою дохідністю 3,25% річних, строком на 1,4 року, що в еквіваленті становить майже 5,7 млрд гривень.
У Мінфіні наголосили, що від початку повномасштабної війни до державного бюджету залучено понад 1,98 трлн грн через розміщення ОВДП.
Читайте також: Уряд дозволив Мінфіну додатково позичити ₴55 мільярдів на 2026 рік
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Курс долара США слабо змінюється до основних світових валют
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,06 грн/$1
|Зеленський підписав закон про створення банку фінансової інклюзії. Що це означає?
|За рік податкова оштрафувала обмінники на 58 мільйонів гривень
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴12,8 мільярда
|Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків до 50%
Бізнес
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав
|OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
|Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
|Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд