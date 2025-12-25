Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін розмістив ОВДП на ₴12,8 мільярда

09:10 25.12.2025 |

Фінанси, Економіка

Мінфін розмістив ОВДП на &#8372;12,8 мільярдаМіністерство фінансів України 23 грудня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 12,8 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"12,8 млрд грн в еквіваленті сьогодні залучено до державного бюджету під час розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - ідеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, найбільше надходжень забезпечили гривневі ОВДП, а саме понад 7 млрд гривень. Попит розподілився так: 2,8 млрд грн - папери на 1,1 року під 16,35%; 3,4 млрд грн - на 1,7 року під 17,1%; 874 млн грн - на 3,1 року під 17,8%.

Також було запропоновано облігації, номіновані в євро: 115 млн євро із середньозваженою дохідністю 3,25% річних, строком на 1,4 року, що в еквіваленті становить майже 5,7 млрд гривень.

У Мінфіні наголосили, що від початку повномасштабної війни до державного бюджету залучено понад 1,98 трлн грн через розміщення ОВДП.
Читайте також: Уряд дозволив Мінфіну додатково позичити ₴55 мільярдів на 2026 рік
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1541
  0,0538
 0,13
EUR
 1
 49,6828
  0,0465
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7714  0,09 0,21 42,3518  0,07 0,16
EUR 49,2561  0,08 0,17 49,9368  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 14:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,03 0,07 42,0700  0,05 0,12
EUR 49,3290  0,24 0,49 49,3520  0,27 0,54

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес