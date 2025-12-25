Фінансові новини
Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків до 50%
08:03 25.12.2025 |
Президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, ключовим положенням документа є підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.
Закон також передбачає відтермінування запуску електронного акцизу до 1 листопада 2026 року та звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб. Крім того, продовжено дію пільг з податку на додану вартість у сфері енергетики до 1 січня 2029 року.
До того ж, до 1 січня 2027 року продовжено ПДВ-пільги на ввезення БпЛА, тепловізорів, антидронових рушниць та іншого обладнання для оборони. Документ також удосконалює правила для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу).
Водночас законом скасовується можливість застосування єдиного податку для охоронної діяльності, ліквідовується обов'язок нарахування компенсуючих ПДВ-зобов'язань за окремими звільненими від оподаткування операціями, а також вносяться зміни до законодавства «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Як повідомлялось, ставка податку на прибуток банків у розмірі 50% була запроваджена тимчасово з листопада 2023 року і застосовувалася до прибутку, нарахованого за весь 2023 рік. Вона також діяла щодо прибутку банків за 2024 рік.
У 2025 році прибуток банків оподатковується за ставкою 25%.
