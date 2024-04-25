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НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

14:47 25.04.2024 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік з 8,6% до 8,2% і погіршив його на 2025 рік з 5,8% до 6%.

"Як і раніше, НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цьогоріч з огляду на очікуване вичерпання ефектів великих врожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення витрат бізнесу в умовах війни", - сказав голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

"Водночас, з огляду на кращу фактичну інфляційну динаміку та поліпшення інфляційних очікувань, прогноз інфляції на кінець цього року знижено з 8,6% до 8,2%", - додав він.

Зазначається, що інфляція ввійде в цільовий коридор "5%+-1%", зокрема збережено попередні очікування щодо прискорення зростання споживчих цін на рівні 5% у 2026 році.

"Цьому сприятиме як поступова нормалізація умов для функціонування економіки, так і послаблення зовнішнього інфляційного тиску, а також послідовні заходи монетарної політики НБУ", - зазначив Пишний.

За його словами, ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається подальший перебіг повномасштабної війни.

"НБУ передбачає зниження безпекових ризиків і нормалізацію умов для функціонування економіки на прогнозному горизонті. Проте тривала війна високої інтенсивності загрожує подальшими руйнуваннями міст, об'єктів інфраструктури та виробництв, масштаб впливу яких важко оцінити заздалегідь", - сказав він.

Пишний наголосив на значному ослабленні ризику недостатності міжнародного фінансування цього року порівняно з попереднім прогнозом центробанку, але водночас на збереженні ризиків ритмічності його надходження.

Крім цього, залишаються актуальними ризики бюджетних потреб для підтримки обороноздатності країни, перекриття квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері, пошкодження енергетичної та портової інфраструктури, що обмежує економічну активність і створює тиск на ціни з боку пропозиції, блокування кордонів країнами-сусідами для вантажних перевезень, посилення міграційних тенденцій, а також загострення ситуації на Близькому Сході, що, зокрема, збільшує для світової економіки ризики можливих перебоїв.

"Водночас зберігається вірогідність реалізації й низки позитивних сценаріїв, пов'язаних, зокрема, з подальшим розширенням експортних можливостей, передачею Україні коштів від знерухомлених російських активів, прискоренням євроінтеграційних процесів, реалізацією масштабної програми відновлення України", - вказав голова Нацбанку.

Як повідомлялося, інфляція за підсумками березня цього року впала в річному вираженні до 3,2% з 4,3% за підсумками лютого, 4,7% - за підсумками січня і 5,1% - за підсумками грудня і листопада.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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