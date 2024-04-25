Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у цьому році до 3%

14:35 25.04.2024 |

Економіка

 

Національний банк погіршив оцінку зростання реального ВВП у 2024 році з 3,6% у попередньому макропрогнозі до 3% та погіршив очікування зростання у 2025 році на 0,2 в.п. до 5,6% і зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 4,5%.

Про це повідомили у Нацбанку за підсумками рішення монетарного комітету 25 квітня.

"Зростання реального ВВП у І кварталі 2024 року, за оцінками НБУ, було слабшим, ніж очікувалося, насамперед через стримані бюджетні видатки в умовах невизначеності з надходженням зовнішнього фінансування", - зазначив глава НБУ Андрій Пишний.

За його словами, додатковим чинником була блокада західного кордону, що стримувала активність окремих видів діяльності. Водночас стабільна робота морського коридору, сприятлива погода та збільшення внутрішнього попиту підтримували економічне зростання.

НБУ прогнозує подальше відновлення економічної активності, ураховуючи нещодавні зрушення в питаннях отримання міжнародної допомоги, а також очікуване пожвавлення внутрішнього та зовнішнього попиту. Водночас прогноз зростання реального ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Очікується, що економіка зросте на 3% у 2024 році та на 4,5-5% у 2025, 2026 роках.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6702
  0,1986
 0,50
EUR
 1
 42,5205
  0,3372
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3652  0,00 0,00 39,8952  0,02 0,05
EUR 42,1717  0,03 0,07 42,9630  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7000  0,25 0,63 39,7200  0,25 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес