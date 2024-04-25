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НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у цьому році до 3%
14:35 25.04.2024 |
Національний банк погіршив оцінку зростання реального ВВП у 2024 році з 3,6% у попередньому макропрогнозі до 3% та погіршив очікування зростання у 2025 році на 0,2 в.п. до 5,6% і зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 4,5%.
Про це повідомили у Нацбанку за підсумками рішення монетарного комітету 25 квітня.
"Зростання реального ВВП у І кварталі 2024 року, за оцінками НБУ, було слабшим, ніж очікувалося, насамперед через стримані бюджетні видатки в умовах невизначеності з надходженням зовнішнього фінансування", - зазначив глава НБУ Андрій Пишний.
За його словами, додатковим чинником була блокада західного кордону, що стримувала активність окремих видів діяльності. Водночас стабільна робота морського коридору, сприятлива погода та збільшення внутрішнього попиту підтримували економічне зростання.
НБУ прогнозує подальше відновлення економічної активності, ураховуючи нещодавні зрушення в питаннях отримання міжнародної допомоги, а також очікуване пожвавлення внутрішнього та зовнішнього попиту. Водночас прогноз зростання реального ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Очікується, що економіка зросте на 3% у 2024 році та на 4,5-5% у 2025, 2026 роках.
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