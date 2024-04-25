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АНАЛІТИКА

НБУ планує у травні презентувати Стратегію відновлення кредитування

17:16 25.04.2024 |

Фінанси

 

У Національному банку сподіваються у травні оприлюднити й обговорити комплексну Стратегію відновлення кредитування.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, сказав на брифінгу голова Національного банку України Андрій Пишний.

Рішення Правління НБУ про зниження облікової ставки з 14,5% до 13,5%, на його думку, підтримає позитивні тенденції у розвитку кредитування, які зберігаються упродовж останніх 9 місяців.

"Нагадаю, у другому півріччі 2023 року ми зафіксували приріст чистого гривневого кредитного портфеля практично за всіма напрямами - роздрібні, іпотечні кредити, кредитування суб'єктів підприємницької діяльності. Січень- березень підтвердили цю тенденцію. Бачимо, що збільшується гривневий кредитний портфель по корпораціях (майже на 3%), продовжує зростання роздрібний (споживчий) сектор. Дещо сповільнилась іпотека, але тенденція залишається позитивною - певний приріст бачимо і за цим напрямом", - деталізував Пишний.

Він також сказав, що Національний банк працює над Стратегією відновлення кредитування. Зараз триває обговорення її положень з усіма зацікавленими сторонами, узгоджуються й узагальнюються висловлені пропозиції.

"Сподіваємося, у травні ми зможемо опублікувати, обговорити й презентувати цей документ, який передбачатиме системний підхід до відновлення кредитування реального сектору в Україні. Хоча ми й зараз бачимо, що запит на кредити зростає. Важливо, що тепер він все більшою мірою стосується не лише поповнення обігових коштів, а й фінансування середньострокових програм та капітальних інвестицій", - розповів голова НБУ.

Як повідомлялося, Меморандумом про співпрацю України питання розробки Стратегії відновлення кредитування, як комплексного документа, визначено одним із ключових завдань для Національного банку. Важливим елементом Стратегії буде план врегулювання проблеми непрацюючих активів.
Ключові теги: кредит
 

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