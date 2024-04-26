Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції на Волл-стріт впали, оскільки слабке зростання ВВП затьмарює перспективу зниження ставок

07:59 26.04.2024 |

Фінанси

 

Акції на Уолл-стріт закрилися зниженням у четвер, оскільки ринки були приголомшені даними про повільніше, ніж очікувалося, економічне зростання в США та стійку інфляцію, в поєднанні з розпродажем акцій з великою капіталізацією, спричиненим невтішними результатами Meta Platforms.

Дані в четвер показали, що в першому кварталі економіка США зростала найнижчими темпами за майже два роки, а інфляція прискорилася, що послабило надії на те, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки цього року.

Невтішні результати Meta, акції якої впали майже на 11%, також вплинули на настрої ринку. Три інші акції «Чудової сімки», включаючи Alphabet, Amazon.com і Microsoft, фінішували нижче.

Проте акції Alphabet і Microsoft піднялися під час тривалих торгів після того, як обидві компанії повідомили про квартальні результати, які перевищили оцінки Волл-стріт. Intel прогнозує виручку та прибуток у другому кварталі нижче ринкових оцінок, що призвело до падіння її акцій на 8% під час продовжених торгів.

Акції в секторі комунікацій, які знизила Meta, несли найбільші втрати в S&P 500. Інші категорії акцій, які втратили позиції, належать до секторів охорони здоров'я, нерухомості, фінансів, споживчих товарів і споживчих товарів.

«Цифри ВВП, безумовно, впливають на парадигму, якої дотримувалися ринки щодо акцій стосовно високого зростання; і якщо у вас немає високого зростання, це призведе до нижчих прибутків, ніж очікувалося», - сказав Джеймс Сент-Обін. , головний інвестиційний директор Sierra Mutual Funds у Каліфорнії.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 375,12 пункту, або 0,98%, до 38 085,80, S&P 500 втратив 23,21 пункту, або 0,46%, до 5 048,42, а Nasdaq Composite втратив 100,99 пункту, або 0,64%, до 15 611,76.

Згідно з даними LSEG, грошові ринки цього року оцінюють зниження ставки ФРС приблизно на 36 базисних пунктів, порівняно з приблизно 150 базисними пунктами на початку року.

Крім того, минулого тижня несподівано впала кількість американців, які подають нові заявки на допомогу з безробіття, що свідчить про все ще жорсткі умови на ринку праці. Березневий індекс витрат на особисте споживання, ключовий показник інфляції ФРС, має бути опублікований у п'ятницю.

«Подвійним ударом також стала інфляція, яка виявилася вищою, ніж очікувалося, тому в цьому звіті насправді не було нічого хорошого; в абсолютному вимірі він усе ще позитивний, але порівняно з високими очікуваннями він розчарував», - додав Сент-Обін.

Акції International Business Machines впали на 8% після того, як оголосили про купівлю HashiCorp на суму 6,4 мільярда доларів США разом із результатами за перший квартал, у якому виручка не відповідає оцінкам.

Акції Southwest Airlines впали майже на 7%, оскільки перевізник втретє скоротив свої прогнози щодо поставок нових літаків від Boeing (NYSE:BA) у 2024 році.

Caterpillar (NYSE:CAT) втратила 7% після зниження прогнозів продажів у другому кварталі через зниження попиту на її будівельне обладнання після минулорічного буму.

Зростання цін на золото допомогло Newmont, найбільшому в світі виробнику металів, оприлюднити прибуток за перший квартал, який перевищив прогнози. Її акції подорожчали на 12%.

На NYSE акції, що знижуються, перевищують кількість акцій, що зростають, у співвідношенні 2,3 до 1. На NYSE було зареєстровано 72 нових максимуми та 85 нових мінімумів. На Nasdaq 1410 акцій виросли, а 2819 впали, оскільки кількість акцій, що знижуються, перевищила кількість акцій, що зростають, у співвідношенні 2:1.

S&P 500 зафіксував 14 нових 52-тижневих максимумів і сім нових мінімумів, тоді як Nasdaq зафіксував 37 нових максимумів і 203 нові мінімуми.

Обсяг на американських біржах склав 10,7 мільярда акцій у порівнянні з 11,07 мільярда в середньому за останні 20 днів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6702
  0,1986
 0,50
EUR
 1
 42,5205
  0,3372
 0,80

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3652  0,00 0,00 39,8952  0,02 0,05
EUR 42,1717  0,03 0,07 42,9630  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7000  0,25 0,63 39,7200  0,25 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес