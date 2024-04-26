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Акції на Волл-стріт впали, оскільки слабке зростання ВВП затьмарює перспективу зниження ставок
07:59 26.04.2024 |
Акції на Уолл-стріт закрилися зниженням у четвер, оскільки ринки були приголомшені даними про повільніше, ніж очікувалося, економічне зростання в США та стійку інфляцію, в поєднанні з розпродажем акцій з великою капіталізацією, спричиненим невтішними результатами Meta Platforms.
Дані в четвер показали, що в першому кварталі економіка США зростала найнижчими темпами за майже два роки, а інфляція прискорилася, що послабило надії на те, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки цього року.
Невтішні результати Meta, акції якої впали майже на 11%, також вплинули на настрої ринку. Три інші акції «Чудової сімки», включаючи Alphabet, Amazon.com і Microsoft, фінішували нижче.
Проте акції Alphabet і Microsoft піднялися під час тривалих торгів після того, як обидві компанії повідомили про квартальні результати, які перевищили оцінки Волл-стріт. Intel прогнозує виручку та прибуток у другому кварталі нижче ринкових оцінок, що призвело до падіння її акцій на 8% під час продовжених торгів.
Акції в секторі комунікацій, які знизила Meta, несли найбільші втрати в S&P 500. Інші категорії акцій, які втратили позиції, належать до секторів охорони здоров'я, нерухомості, фінансів, споживчих товарів і споживчих товарів.
«Цифри ВВП, безумовно, впливають на парадигму, якої дотримувалися ринки щодо акцій стосовно високого зростання; і якщо у вас немає високого зростання, це призведе до нижчих прибутків, ніж очікувалося», - сказав Джеймс Сент-Обін. , головний інвестиційний директор Sierra Mutual Funds у Каліфорнії.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 375,12 пункту, або 0,98%, до 38 085,80, S&P 500 втратив 23,21 пункту, або 0,46%, до 5 048,42, а Nasdaq Composite втратив 100,99 пункту, або 0,64%, до 15 611,76.
Згідно з даними LSEG, грошові ринки цього року оцінюють зниження ставки ФРС приблизно на 36 базисних пунктів, порівняно з приблизно 150 базисними пунктами на початку року.
Крім того, минулого тижня несподівано впала кількість американців, які подають нові заявки на допомогу з безробіття, що свідчить про все ще жорсткі умови на ринку праці. Березневий індекс витрат на особисте споживання, ключовий показник інфляції ФРС, має бути опублікований у п'ятницю.
«Подвійним ударом також стала інфляція, яка виявилася вищою, ніж очікувалося, тому в цьому звіті насправді не було нічого хорошого; в абсолютному вимірі він усе ще позитивний, але порівняно з високими очікуваннями він розчарував», - додав Сент-Обін.
Акції International Business Machines впали на 8% після того, як оголосили про купівлю HashiCorp на суму 6,4 мільярда доларів США разом із результатами за перший квартал, у якому виручка не відповідає оцінкам.
Акції Southwest Airlines впали майже на 7%, оскільки перевізник втретє скоротив свої прогнози щодо поставок нових літаків від Boeing (NYSE:BA) у 2024 році.
Caterpillar (NYSE:CAT) втратила 7% після зниження прогнозів продажів у другому кварталі через зниження попиту на її будівельне обладнання після минулорічного буму.
Зростання цін на золото допомогло Newmont, найбільшому в світі виробнику металів, оприлюднити прибуток за перший квартал, який перевищив прогнози. Її акції подорожчали на 12%.
На NYSE акції, що знижуються, перевищують кількість акцій, що зростають, у співвідношенні 2,3 до 1. На NYSE було зареєстровано 72 нових максимуми та 85 нових мінімумів. На Nasdaq 1410 акцій виросли, а 2819 впали, оскільки кількість акцій, що знижуються, перевищила кількість акцій, що зростають, у співвідношенні 2:1.
S&P 500 зафіксував 14 нових 52-тижневих максимумів і сім нових мінімумів, тоді як Nasdaq зафіксував 37 нових максимумів і 203 нові мінімуми.
Обсяг на американських біржах склав 10,7 мільярда акцій у порівнянні з 11,07 мільярда в середньому за останні 20 днів.
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