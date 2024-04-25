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АНАЛІТИКА

Данія виділить Києву ще $630 млн військової допомоги

 

Уряд і більшість парламентських фракцій Данії у четвер, 25 квітня, погодили збільшення фінансування спеціального фонду, з якого виділяються гроші насамперед на військову допомогу та інші види підтримки України.

Як повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, фінансування фонду зросте на 4,4 мільярда данських крон або близько 630 мільйонів доларів в перерахунку. "Ми будемо продовжувати це (допомагати Україні. - Ред.) робити, і тому я радий, що переважна більшість партій Фолькетингу (парламенту Данії) підтримує нас, додаючи до фонду військової допомоги Україні у 2024 році ще 4,4 мільярда крон на військову допомогу", - цитує Поульсена агенція AFP.

За його словами, кошти будуть використані насамперед для прямої військової підтримки України у вигляді озброєння, іншого військового обладнання та навчальних програм.

Данський фонд допомоги Україні

Таким чином загальна сума військової допомоги, яку Данія пообіцяла надати Україні в рамках фонду, зросла до 64,8 мільярдів крон. Спеціальний фонддля цивільної, військової та економічної допомоги Україні було створено у березні 2023 року. Він призначений для розподілу допомоги Україні в період з 2023 по 2028 рік.

Також Данія входить до тих західних країн, які пообіцяли передати Повітряним силам Збройних сил України (ЗСУ) винищувачі F-16. За даними німецького Інституту світової економіки, що базується в Кілі, Данія є четвертим найбільшим надавачем військової допомоги Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, 17 квітня Данія оголосила про передачу 17-го пакета військової допомоги Україні на 2,2 мільярда данських крон (близько 313 мільйонів доларів).
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Данія
 

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