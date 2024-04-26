ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.04.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 26 квітня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|26.03.24
|1606332.45
|682489.89
|672989.94
|151424.59
|1763.23
|56598.02
|41066.77
|27.03.24
|1606796.32
|682489.89
|672676.29
|151952.38
|1763.23
|56788.59
|41125.94
|28.03.24
|1613452.38
|680489.89
|679828.41
|152191.99
|1763.23
|56800.59
|42378.27
|29.03.24
|1616209.31
|680489.89
|680032.06
|153343.32
|1763.23
|58192.95
|42387.77
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|02.04.24
|1615626.23
|680489.89
|679396.95
|153190.17
|1763.23
|58425.21
|42360.79
|03.04.24
|1616398.22
|680489.89
|679483.63
|153648.24
|1763.23
|58746.46
|42266.77
|04.04.24
|1622420.91
|689489.89
|683995.12
|154900.17
|1763.23
|59009.28
|42263.23
|05.04.24
|1622035.61
|680489.89
|683214.27
|155248.28
|1763.23
|59110.29
|42209.65
|08.04.24
|1621349.02
|680489.89
|682440.83
|155390.49
|1763.23
|59120.90
|42143.68
|09.04.24
|1621823.21
|680389.89
|682426.04
|155312.43
|1763.23
|59405.91
|42425.72
|10.04.24
|1621971.55
|680489.89
|682262.80
|155525.10
|1763.23
|59527.97
|42402.54
|11.04.24
|1627145.29
|680489.89
|695177.90
|157535.76
|1763.23
|59756.44
|42422.07
|12.04.24
|1629004.64
|680489.89
|686457.05
|157837.71
|1763.23
|60065.45
|42391.31
|15.04.24
|1629563.73
|680489.89
|686762.66
|157868.94
|1763.23
|60292.25
|42386.76
|16.04.24
|1630198.68
|680489.89
|686588.10
|158274.84
|1763.23
|60530.69
|42551.94
|17.04.24
|1630162.45
|680489.89
|687008.67
|157776.44
|1763.23
|60617.40
|42506.81
|18.04.24
|1636506.85
|680489.89
|691845.12
|159152.02
|1763.23
|60760.34
|42496.25
|19.04.24
|1636864.05
|680489.89
|691877.36
|159300.76
|1763.23
|60923.79
|42509.02
|22.04.24
|1637440.80
|680489.89
|692462.73
|159086.37
|1763.23
|61164.43
|42474.15
|23.04.24
|1637365.22
|680489.89
|693011.04
|158478.61
|1763.23
|61270.30
|42352.15
|24.04.24
|1636802.24
|680489.89
|692686.83
|158254.93
|1763.23
|61413.04
|42194.31
|25.04.24
|1641122.99
|677989.89
|698984.47
|158788.20
|1763.23
|61490.38
|42106.81
|26.04.24
|1641951.54
|677989.89
|699555.11
|159061.11
|1763.23
|61754.92
|41827.28
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 26 квітня - 39,6702 грн.