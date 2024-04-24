Microsoft у черговому оновленні додає рекламу в меню «Пуск» для користувачів Windows 11

Microsoft показуватиме рекламу в меню "Пуск" для користувачів Windows 11. Після короткого тестування на Windows Insiders на початку цього місяця компанія почала розповсюджувати оновлення KB5036980, яке включає рекомендації для додатків із Microsoft Store. Про це пише The Verge.

Вони будуть розміщені у "Рекомендовані" в меню "Пуск" і складатимуться з програм, доступних у Microsoft Store.

Реклама покликана допомогти користувачам Windows 11 знайти більше програм, але в основному вона принесе користь розробникам, яких Microsoft намагається заохотити до створення більшої кількості програм для Windows.

Microsoft почала тестувати цю рекламу лише два тижні тому, тоді компанія повідомляла, що рішення про додавання рекомендацій буде ухвалене на основі відгуків користувачів. Небачена оперативність для Microsoft.

Але рекомендації можна вимкнути. Якщо ви встановили останнє оновлення KB5036980, перейдіть до "Налаштування" > "Персоналізація" > "Пуск" і вимкніть "Показувати рекомендації щодо підказок, рекламних акцій додатків тощо". Зараз оновлення KB5036980 необов'язкове, Microsoft поширить його на всі комп'ютери з Windows 11 протягом найближчих тижнів.

Минулого року Microsoft також почала тестувати рекламу у Провіднику файлів Windows 11, але потім припинила експеримент, заявивши, що він не призначений для зовнішньої публікації.