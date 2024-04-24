Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft у черговому оновленні додає рекламу в меню «Пуск» для користувачів Windows 11

15:52 24.04.2024 |

Новини IT

 

Microsoft показуватиме рекламу в меню "Пуск" для користувачів Windows 11. Після короткого тестування на Windows Insiders на початку цього місяця компанія почала розповсюджувати оновлення KB5036980, яке включає рекомендації для додатків із Microsoft Store. Про це пише The Verge.

Вони будуть розміщені у "Рекомендовані" в меню "Пуск" і складатимуться з програм, доступних у Microsoft Store.

Реклама покликана допомогти користувачам Windows 11 знайти більше програм, але в основному вона принесе користь розробникам, яких Microsoft намагається заохотити до створення більшої кількості програм для Windows.

Microsoft почала тестувати цю рекламу лише два тижні тому, тоді компанія повідомляла, що рішення про додавання рекомендацій буде ухвалене на основі відгуків користувачів. Небачена оперативність для Microsoft.

Microsoft у черговому оновленні додає рекламу в меню «Пуск» для користувачів Windows 11

 
Але рекомендації можна вимкнути. Якщо ви встановили останнє оновлення KB5036980, перейдіть до "Налаштування" > "Персоналізація" > "Пуск" і вимкніть "Показувати рекомендації щодо підказок, рекламних акцій додатків тощо". Зараз оновлення KB5036980 необов'язкове, Microsoft поширить його на всі комп'ютери з Windows 11 протягом найближчих тижнів.

Минулого року Microsoft також почала тестувати рекламу у Провіднику файлів Windows 11, але потім припинила експеримент, заявивши, що він не призначений для зовнішньої публікації.
За матеріалами: Mezha.Media
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4716
  0,1144
 0,29
EUR
 1
 42,1833
  0,0787
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3646  0,03 0,06 39,9142  0,05 0,11
EUR 42,1417  0,03 0,06 42,9504  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4500  0,13 0,32 39,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес