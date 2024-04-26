Ціни на золото зростають через слабкі дані США

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у п'ятницю, оскільки ознаки охолодження економіки США сприяли певному попиту на жовтий метал, хоча приріст був обмеженим в очікуванні більшого зниження ставок від ключових даних про інфляцію.

Жовтий метал також очікує значних щотижневих втрат після падіння з майже рекордних максимумів за останні п'ять сесій, оскільки трейдери значною мірою перерахували очікування скорого зниження процентної ставки в США.

Спотове золото о 07:00 EET подорожчало на 0,2% до 2335,86 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, піднялися на 0,2% до 2335,68 доларів за унцію.

Ціни на металеві злитки відчули деяке полегшення після того, як долар впав, відслідковуючи більш м'які, ніж очікувалося, дані про валовий внутрішній продукт. Але це полегшення було обмеженим, оскільки вищий індекс цін ВВП спонукав трейдерів ще більше знизити очікування щодо зниження процентної ставки Федеральним резервом.

Цього тижня спотові ціни впали на 2%, оскільки вони продовжили падіння від рекордних максимумів, досягнутих раніше в квітні. Ціни досягли рекордних позначок у 2430 доларів за унцію.

Ключовим моментом тиску на золото була низька премія за ризик через заворушення на Близькому Сході, оскільки ірано-ізраїльська війна не відбулася.

Але найбільшим джерелом втрат золота було зниження бетів на те, що ФРС знизить процентні ставки. CME Fedwatch Tool показав, що трейдери очікують, що ФРС почне знижувати ставки у вересні або четвертому кварталі.

Це привернуло увагу до прийдешніх даних індексу цін PCE. Цей показник є ключовим показником інфляції для ФРС і, ймовірно, враховує прогноз центрального банку.

Високі ставки на довший термін віщують погане для золота, враховуючи те, що вони збільшують альтернативну вартість інвестування в жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали виросли в п'ятницю, але також зазнали значних втрат протягом тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до 931,25 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло зросли на 0,9% до 27,60 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь скористалися слабшим доларом і відновилися до дворічного максимуму.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,8% до 9983,50 доларів за тонну, тоді як місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,7% до 4,5745 доларів за фунт.

Тепер у центрі уваги була пропозиція BHP Group Ltd про придбання меншої міднодобувної компанії Anglo American PLC на суму майже 39 мільярдів доларів США, яка потенційно може створити найбільшу мідну компанію в світі. Але звіти показали, що правління Anglo здебільшого відхилило цю пропозицію.

Після того, як китайські переробники повідомили про скорочення виробництва міді, перспектива більш жорстких ринків залишалася актуальною. Суворіші санкції Заходу щодо експорту російського металу також свідчать про посилення ситуації на ринках.