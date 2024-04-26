Японська ієна впала до нового мінімуму за 34 роки після того, як Банк Японії утримав процентні ставки

Єна досягла найнижчого рівня за три десятиліття по відношенню до долара США після того, як Банк Японії в п'ятницю залишив процентні ставки без змін, тримаючи трейдерів у тривожності щодо того, коли і в якій мірі влада Токіо може втрутитися.

Єна впала приблизно на 0,2% і ослабла до 156,1 за долар за кілька хвилин після оголошення. Єна також впала до найнижчого рівня майже за 16 років у 167,38 за євро та найслабшого майже за десять років до австралійського долара.

Банк Японії залишив свою короткострокову цільову процентну ставку на рівні 0-0,1% і прогнозував, що інфляція залишатиметься на рівні близько 2% протягом наступних трьох років.

Ринки не очікували жодних змін у політиці, тому кроки були скромними, і тепер увага приділяється тону та поглядам голови Центробанку Кадзуо Уеди на його прес-конференції о 15:30 у Токіо (06:30 EET).

Падіння єни на 9% по відношенню до долара цього року є найбільшим падінням будь-якої валюти G10, головним чином через великий розрив між прибутковістю державних облігацій США та Японії, який становить понад 375 базисних пунктів за 10-річним терміном дії.

Єна впала за рівні 152 і 155 за долар, де трейдери побоювалися відступу або інтервенції з боку Японії, хоча ринки залишаються у стані підвищеної готовності до офіційних покупок.

Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі заявив у п'ятницю, що уважно стежить за рухом валюти та готовий вжити повних заходів у відповідь.

Долар впав через більш м'які, ніж очікувалося, дані про зростання в США, навіть якщо дохідність казначейських облігацій зросла на вищому, ніж очікувалося, показникі інфляції.

Євро зріс на 0,3% у четвер до двотижневого максимуму в 1,0728 долара після даних, які показують, що в першому кварталі зростання США було найнижчим за майже два роки. Річний показник у 1,6% перевищив прогнози економістів на 2,4%.

Австралійський долар, який цього тижня підвищився завдяки вищим, ніж очікувалося, показникам інфляції, ненадовго перевищив свою 200-денну ковзну середню, досягнувши 0,6539 долара, перш ніж встановитися на рівні 0,6522 долара на торгах в Азії в п'ятницю.

Фунт стерлінгів зріс на 0,4% у четвер і минулого разу становив 1,2503 долара. Новозеландський долар трохи зміцнився під час ранкової торгівлі в Азії на рівні 0,5960 долара і підвищувався протягом попередніх чотирьох сесій.