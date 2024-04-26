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Японська ієна впала до нового мінімуму за 34 роки після того, як Банк Японії утримав процентні ставки
08:12 26.04.2024 |
Єна досягла найнижчого рівня за три десятиліття по відношенню до долара США після того, як Банк Японії в п'ятницю залишив процентні ставки без змін, тримаючи трейдерів у тривожності щодо того, коли і в якій мірі влада Токіо може втрутитися.
Єна впала приблизно на 0,2% і ослабла до 156,1 за долар за кілька хвилин після оголошення. Єна також впала до найнижчого рівня майже за 16 років у 167,38 за євро та найслабшого майже за десять років до австралійського долара.
Банк Японії залишив свою короткострокову цільову процентну ставку на рівні 0-0,1% і прогнозував, що інфляція залишатиметься на рівні близько 2% протягом наступних трьох років.
Ринки не очікували жодних змін у політиці, тому кроки були скромними, і тепер увага приділяється тону та поглядам голови Центробанку Кадзуо Уеди на його прес-конференції о 15:30 у Токіо (06:30 EET).
Падіння єни на 9% по відношенню до долара цього року є найбільшим падінням будь-якої валюти G10, головним чином через великий розрив між прибутковістю державних облігацій США та Японії, який становить понад 375 базисних пунктів за 10-річним терміном дії.
Єна впала за рівні 152 і 155 за долар, де трейдери побоювалися відступу або інтервенції з боку Японії, хоча ринки залишаються у стані підвищеної готовності до офіційних покупок.
Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі заявив у п'ятницю, що уважно стежить за рухом валюти та готовий вжити повних заходів у відповідь.
Долар впав через більш м'які, ніж очікувалося, дані про зростання в США, навіть якщо дохідність казначейських облігацій зросла на вищому, ніж очікувалося, показникі інфляції.
Євро зріс на 0,3% у четвер до двотижневого максимуму в 1,0728 долара після даних, які показують, що в першому кварталі зростання США було найнижчим за майже два роки. Річний показник у 1,6% перевищив прогнози економістів на 2,4%.
Австралійський долар, який цього тижня підвищився завдяки вищим, ніж очікувалося, показникам інфляції, ненадовго перевищив свою 200-денну ковзну середню, досягнувши 0,6539 долара, перш ніж встановитися на рівні 0,6522 долара на торгах в Азії в п'ятницю.
Фунт стерлінгів зріс на 0,4% у четвер і минулого разу становив 1,2503 долара. Новозеландський долар трохи зміцнився під час ранкової торгівлі в Азії на рівні 0,5960 долара і підвищувався протягом попередніх чотирьох сесій.
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