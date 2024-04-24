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АНАЛІТИКА

Google Chrome незабаром дасть змогу користувачам підписувати PDF-файли цифровим підписом

15:59 24.04.2024 |

Новини IT

 

В останній бета-версії Google Chrome з'явилася можливість цифрового підпису PDF-файлів. Цю функцію скоро може бути додано до стабільної версії веб-браузера, що дасть змогу користувачам вставляти свій цифровий підпис у документ PDF.

Google Chrome містить надійний і швидкий переглядач PDF-документів, який дає змогу користувачам швидко відкривати PDF-документ, не виходячи з браузера або не відкриваючи іншої програми.

В останній бета-версії Google Chrome є можливість увімкнути цифровий підпис у документ PDF. Версія для розробників Chrome Canary 126 має експериментальний прапор, який при активації вмикає функцію "PDF Ink Signatures". Google поки що не активував нову функцію PDF Ink Signature у стабільній версії веб-браузера Chrome. Проте присутність прапора у версії Canary веб-браузера є потужним показником потенційних можливостей.

Google Chrome незабаром дасть змогу користувачам підписувати PDF-файли цифровим підписом

 

Конкурент Chrome, Microsoft Edge, значно випереджає в редагуванні PDF-документів. Microsoft Edge має зручний засіб перегляду PDF, який також має повний набір інструментів для редагування, таких як Draw, Eraser, Highlighter тощо. Chrome просто наздоганяє конкурентів, і підтримка цифрового підпису є першим із багатьох інструментів анотування, які з'являться в майбутньому.

Прапор у Chrome Canary підтверджує, що інструмент цифрового підпису буде доступний у майбутній стабільній версії веб-браузера Chrome. Однак немає підтвердженого графіка розгортання.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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