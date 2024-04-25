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АНАЛІТИКА

У TikTok сподіваються обійти заборону в США, - Reuters

 

Виконавчий директор TikTok заявив у середу, що соцмережа розраховує виграти суд з оскарження закону, підписаного президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виконавчий директор TikTok заявив у середу, що соціальна медіа-компанія розраховує виграти судовий процес щодо блокування закону, підписаного президентом Джо Байденом,

"Будьте впевнені - ми нікуди не подінемось. Факти та Конституція на нашому боці, і ми розраховуємо знову здобути перемогу", - сказав генеральний директор Шоу Цзи Чу у відео, опублікованому через кілька хвилин після того, як Байден підписав законопроект,

Підписання Байденом контракту встановлює крайній термін продажу до 19 січня - за день до закінчення терміну його повноважень, - але він може продовжити цей термін на три місяці, якщо визначить, що ByteDance досягає прогресу. Байден балотується на другий термін проти колишнього президента Дональда Трампа.

"Ми не хочемо видавати заборону. Йдеться про власність КНР", - заявила у вівторок прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Виконавчий директор заявив, що соціальна мережа продовжить роботу у США.

"Не помиляйтесь - це заборона на TikTok", - сказав Чу, наголосивши, що TikTok продовжить роботу, оскільки компанія заперечує обмеження.

Багато експертів сумніваються, чи є у будь-якого потенційного покупця фінансові ресурси для покупки TikTok і чи схвалили б урядові установи Китаю та США продаж.

Заборона TikTok у США

Нагадаємо, що 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про можливу заборону соціальної мережі TikTok у США.

Законопроект дає китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, 270 днів на продаж TikTok. Він не передбачає негайного блокування соціальної мережі.

Детальніше про те, що не так з TikTok та про його загрози національній безпеці, - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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