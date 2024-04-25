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АНАЛІТИКА

АМКУ дозволив найбільшому банку Грузії купити платіжний сервіс в Україні

 

Антимонопольний комітет дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити платіжний сервіс Fondy в Україні. Про це повідомила пресслужба комітету в четвер, 25 квітня.

Угода буде оформлена через придбання лондонською TBC International Holdings Limited ("дочка" TBC Bank Group) української фінансової компанії "Елаєнс" та ірландської фірми Fondy Payments Ltd.

Комітет також схвалив узгоджені дії з боку TBC Bank Group і фізичної особи-громадянки України у вигляді виконання положень про обмежувальні умови, що містяться в укладеній ними акціонерній угоді, строком на п'ять років.

Довідка

Fondy - один з найбільших операторів на ринку платежів e-commerce. Він обслуговує близько 20 000 торговців, які працюють в інтернеті. Власницею торгової марки Fondy та кінцевою бенефіціаркою Елаєнс є Валерія Вагоровська.

TBC (Tbilisi Business Centre) - найбільший банк Грузії. Його сукупні активи менші, ніж у лідера українського ринку ПриватБанку, але більші, ніж в Ощадбанку (другого в Україні). Понад 75% акцій банку TBC торгуються на Лондонській біржі, де група входить до преміального індексу FTSE 250. Засновники банку Мамука Хазарадзе й Бадрі Джапарідзе у 2019 році заснували опозиційний політичний рух Лело для Грузії. У 2020 році рух набрав 3,15% на парламентських виборах, має два мандати в парламенті.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Грузія
 

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