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Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку після підозри НАБУ
23:21 25.04.2024 |
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав у відставку після отримання у вівторок підозри від Національного антикорупційного бюро. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - йдеться на Facebook-сторінці Стефанчука.
Заява Сольського датована 25 квітня.
"Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі - продовжу працювати", - прокоментував Сольський свою заяву.
Микола Сольський був обраний депутатом Верховної Ради від партії Слуга народу у 2019 році. Того самого року його обрали головою комітету з питань аграрної та земельної політики. У березні 2022 року став міністром аграрної політики та продовольства.
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