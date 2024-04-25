Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку після підозри НАБУ

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав у відставку після отримання у вівторок підозри від Національного антикорупційного бюро. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - йдеться на Facebook-сторінці Стефанчука.

Заява Сольського датована 25 квітня.

"Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі - продовжу працювати", - прокоментував Сольський свою заяву.

Микола Сольський був обраний депутатом Верховної Ради від партії Слуга народу у 2019 році. Того самого року його обрали головою комітету з питань аграрної та земельної політики. У березні 2022 року став міністром аграрної політики та продовольства.